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Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quién es Gustavo González, nuevo ministro de Defensa de Venezuela tras salida de Vladimir Padrino?

¿Quién es Gustavo González, nuevo ministro de Defensa de Venezuela tras salida de Vladimir Padrino?

Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. En su lugar quedó un también general en jefe.

Por: EFE
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Gustavo González.
Gustavo González.
AFP

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las ideologizadas fuerzas armadas durante más de una década. Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero. Su destitución se produce en medio de las celebraciones por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

"Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", escribió Rodríguez en Telegram. Momentos después, Padrino le agradeció por "todo el apoyo brindado". "Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa", escribió Padrino en Telegram.

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En su lugar quedó designado el también general en jefe Gustavo González López, quien está sancionado desde 2015 por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por violaciones a los derechos humanos durante su época como ministro de Interior, un año antes. El nuevo titular de Defensa ocupaba el cargo de comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el pasado 6 de enero, cuando Rodríguez lo designó al frente de su equipo de seguridad tras destituir a otro hombre de confianza de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata.

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González López también había sido nombrado en ese entonces titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero ahora este cuerpo de seguridad estará encabezado por Germán Gómez Lárez. El nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial será el general Henry Navas.

El general en jefe también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

Se desempeñó igualmente como ministro de Interior y Justicia en el primer Gobierno de Maduro (2013) y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana durante el último período de Hugo Chávez (2011). Su nuevo nombramiento, de hecho, fue criticado por la ONG Provea, que consideró que esta designación mantiene "intacta la estructura represiva" del Estado y señaló que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU señaló en 2018 a González López por detenciones arbitrarias.

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*Con información de EFE y AFP

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