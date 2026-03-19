Seis países “contribuirán” en seguridad del estrecho de Ormuz; precio del petróleo sigue subiendo

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán. (Lea también: Lo que se sabe de la polémica salida de Joe Kent, funcionario de Trump que critica la guerra en Irán)

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El comunicado comienza condenando "en los términos más tajantes" los ataques iraníes contra "barcos desarmados", infraestructuras civiles, instalaciones de petróleo y gas, que -recuerdan- son una violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Y es que el 18 de marzo, el ejército israelí atacó el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.



En represalia, Irán atacó Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo. También hubo ataques este jueves contra dos refinerías de petróleo en Kuwait y contra una instalación petrolera en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, utilizada por Arabia Saudita para exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz.



Los seis países que abogaron por el estrecho de Ormuz subrayan que los ataques iraníes tendrán consecuencias que "van a sufrir gente de todo el mundo, especialmente los más vulnerables".

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Se dicen listos a "contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar un paso seguro por el estrecho", sin mayores precisiones y sin aludir concretamente a la petición estadounidense de participar en una suerte de coalición que escolte a los cargueros que se atrevan a atravesar Ormuz. (Lea también: Tras negativa de países, Trump dice no necesitar ayuda "de nadie" para reabrir el estrecho de Ormuz)

"Aplaudimos el compromiso de las naciones que se han sumado a un plan de preparación", señalan, sin dar otros detalles. "La seguridad marítima y la libertad de navegación benefician a todos los países", concluyen, antes de llamar "a todos los países a respetar la ley internacional", agregan.



Petróleo está por encima de los 100 dólares

En tiempos normales circula por el estrecho de Ormuz el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

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Su cierre por parte de Irán, en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel en curso desde el 28 de febrero, ha disparado los problemas logísticos y de aprovisionamiento y elevado el precio del barril de crudo por encima de los 110 dólares.

El barril de Brent del mar del Norte escaló durante la operativa a 114,64 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) superó brevemente los 100 dólares.

La OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año, con un crecimiento limitado al 1,4%, si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la guerra en Oriente Medio.

El Banco Central Europeo advirtió que esta alza puede tener "un impacto significativo en la inflación" y recortó las previsiones de crecimiento para los países de la eurozona a 0,9% para 2026 frente a un pronóstico de 1,2% estimado en diciembre.

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Entretanto, la Organización Marítima Internacional (OMI) instó a establecer un acuerdo marco para la creación de un "corredor marítimo seguro" que facilite de manera "provisional y urgente" la evacuación de buques mercantes varados en el golfo Pérsico y a través del estrecho de Ormuz.

Al cierre de la 36 sesión extraordinaria del Consejo de la OMI, celebrada esta semana en Londres, el secretario general de la organización, el panameño Arsenio Domínguez, aseguró que estaba "listo para empezar a trabajar inmediatamente en negociaciones para establecer un corredor humanitario para evacuar a todos los buques y marineros atrapados" en la región.

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Precisó que colaborará con otras agencias de las Naciones Unidas, así como con los países del Golfo, incluido Irán, para evaluar qué tipo de rutas de evacuación se pueden establecer y los mecanismos técnicos que permitan llevar a cabo estas medidas.

El secretario general evitó, por el momento, establecer plazos para la puesta en práctica de este acuerdo marco, pero sí que advirtió que evacuar a todos los buques en el estrecho no es cosa de un día, y subrayó que es "vital" salvaguardar la seguridad de la navegación antes de llevar a cabo cualquier medida.

La creación de este corredor seguro, explica el acta de la sesión, tiene por objeto "proteger la vida de los marineros y garantizar la circulación y la navegación comercial de los buques que deseen utilizar este marco evitando los ataques militares y protegiendo y asegurando el ámbito marítimo".

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los ataques contra buques mercantes en la región del Golfo han provocado la muerte de siete marineros, así como múltiples heridos, y actualmente hay alrededor de 20.000 tripulantes varados en la zona.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP