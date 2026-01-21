Delcy Rodríguez irá a Estados Unidos, según un funcionario de la Casa Blanca: ¿cuándo viajaría?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto visitar Washington tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

No obstante, dicha fuente, citada por la agencia Efe, no detalló fechas o agenda de la líder chavista, aunque se cree que podría tener un encuentro con el presidente Donald Trump, que la ha descrito como "una persona formidable" y "es alguien con quien trabajamos muy bien".

Sin embargo, el republicano afirmó que podría "involucrar" de alguna manera a María Corina Machado en el futuro de Venezuela y declaró que era una mujer "increíble" que "hizo algo extraordinario", en referencia al gesto de la activista, que le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante su visita a la Casa Blanca.



"Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", dijo Trump en la misma rueda de prensa, donde agregó que ha estado "trabajando muy bien" con la nueva Administración de Rodríguez y aseguró que la exvicepresidenta de Maduro ha liberado a "muchos presos políticos". (Lea también: Estas son las nuevas caras del gabinete de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela)



La posible visita de Delcy Rodríguez a Estados Unidos se conoce luego de que la presidenta interina informara que el Gobierno de Trump les dio 300 millones de dólares por la venta de petróleo de la nación suramericana.

"De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones", afirmó Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según indicó, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario". La moneda legal de Venezuela es el bolívar, pero el dólar estadounidense -y en ocasiones, el euro- se utilizan como referencia para fijar precios de bienes y servicios.

El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio, por lo que los productos pueden tener distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.



Parlamento venezolano anuncia amplia reforma legislativa

El chavismo controla la Asamblea Nacional. Su presidente, Jorge Rodríguez, explicó que la propuesta incluye la creación y reforma de 29 leyes.

La agenda incluye cambios de la Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano, clave en la agenda del presidente de Estados Unidos para la Venezuela tras Maduro.

"Se necesita que esa inversión extranjera sea protegida y rentable", dijo Rodríguez. "Que se mantengan de forma clara lo relacionado con impuestos y regalías".

No adelantó detalles de la reforma, apenas que estará inspirada en la llamada ley antibloqueo, un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos un año antes.

Su hermana Delcy impulsa desde su despacho 12 reformas legislativas. (Lea también: Diosdado Cabello dice que Venezuela está “en paz” pese a captura de Nicolás Maduro)

Muchas de estas leyes ya fueron cambiadas durante los 27 años de la llamada Revolución Bolivariana, en los que se impusieron férreos controles de la economía y una alta presión tributaria al sector privado que condujo a años de recesión.

"Estamos obligados a colaborar en la construcción de una economía fuerte y a prueba de obstáculos, estamos obligados a construir una forma de prosperidad humanista", señaló Rodríguez al resto de los diputados. "De nada sirve construir una economía fuerte o tener un incremento de la actividad económica para que unos pocos salgan favorecidos".

