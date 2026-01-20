Diosdado Cabello dice que Venezuela está “en paz” pese a captura de Nicolás Maduro

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el país está "tranquilo" y en "paz", tras cumplirse dos semanas del ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Este pueblo está así tranquilo, en paz, porque está la revolución bolivariana, de otra forma no sería así", señaló el también ministro de Interior y Justicia en la rueda de prensa semanal de la formación chavista.

Cabello resaltó que luego del ataque estadounidense no hubo manifestaciones que apoyaran esta acción en el país caribeño, al tiempo que dijo que el régimen chavista se mantiene trabajando en el ámbito político, económico y social.



"Seguiremos nosotros en la calle junto al pueblo en nuestra lucha de todos los días, jamás los malos hijos de esta patria van a imponer la maldad en Venezuela, jamás, no tienen posibilidad alguna de hacerlo", agregó.



Cabello sostuvo que las agresiones contra la nación serán enfrentadas desde la diplomacia: "Nosotros no tememos a sentarnos a hablar con quien tengamos que hablar".



Cabello convoca a movilizaciones por Maduro

Desde la captura del chavista y de su esposa, el régimen ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela. Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, cargo que asumió el 5 de enero luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia. (Lea también: Trump sobre involucrar a María Corina Machado en transición de Venezuela: “Me encantaría”)

Rodríguez inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones estadounidenses y recientemente se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según confirmaron a EFE fuentes de la agencia de inteligencia.

El Gobierno encargado venezolano, que Donald Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE. UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana. (Lea también: Estas son las nuevas caras del gabinete de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela)

Entretanto, Cabello convocó a una "gran movilización" en Caracas para el próximo 23 de enero, fecha en que se conmemora cada año la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.

Según él, la marcha será parte de otras que se realizarán para exigir la liberación de Maduro y de su esposa. "Hoy son 17 días del secuestro del hermano presidente y de la compañera Cilia Flores. Secuestrado, sometido a una situación de prisionero de guerra", reprochó el considerado número dos del chavismo.

"Todos enfocados, como primer objetivo, en la liberación del presidente y de Cilia. Todo pasa por ahí. No nos vamos a detener, vamos a seguir gobernando", agregó.

El domingo 18 de enero, chavistas confiaron en que, ante la presión internacional, se dé un acuerdo para liberar a Maduro y a su esposa.

