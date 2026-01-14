En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
DÓLAR
ALIAS CHIQUITO MALO
VENEZUELA
BTS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Delcy Rodríguez y Cabello anuncian que retornan a X tras varios meses suspendida por orden de Maduro

Delcy Rodríguez y Cabello anuncian que retornan a X tras varios meses suspendida por orden de Maduro

Delcy Rodríguez señaló que retoma el contacto con los ciudadanos a través de esa red social. "Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica", mencionó.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela.
Afp

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retornó este martes a X, suspendida en agosto de 2024 por el mandatario Nicolás Maduro, quien acusó entonces al dueño de esa red social, el magnate sudafricano Elon Musk, de formar parte de un "golpe de Estado cibernético" en su contra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", escribió Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Últimas Noticias

  1. Una grúa cayó sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste de Tailandia.
    Una grúa cayó sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste de Tailandia.
    AFP
    MUNDO

    Tragedia en Tailandia: 29 muertos y 67 heridos tras caer una grúa sobre un tren que llevaba turistas

  2. Irán acusa a EE. UU. de buscar un "pretexto" para una "intervención militar"
    Irán acusa a EE. UU. de buscar un "pretexto" para una "intervención militar".
    AFP
    MUNDO

    Irán acusa a EE. UU. de buscar un "pretexto" para una "intervención militar": envió carta a ONU

En la cuenta de X de Maduro, se publicó una foto del mandatario junto a Rodríguez y Flores, acompañado de un mensaje que dice "han transcurrido 11 días de su secuestro". Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a X y envió un abrazo "a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes" del país.

"Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos", remató Cabello. El número dos del chavismo a veces utilizaba la red social para compartir contenido de otros usuarios, aunque sin añadir comentarios.

Varios altos funcionarios del Gobierno venezolano, como el canciller Yván Gil, han vuelto a usar esa red social tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero. El 8 de agosto de 2024, Maduro ordenó sacar de circulación a X y le dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara "recaudos" ante las autoridades del país suramericano.

Publicidad

Ese día, el mandatario escribió un mensaje en X y desde entonces no publicó: "Que se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a Venezuela desde el exterior".

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Elon Musk

Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello

Publicidad

Publicidad

Publicidad