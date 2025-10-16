En vivo
Video | Dueño de gallos de pelea murió tras ser atacado por uno de sus animales

En medio de un evento privado de pelea de gallos en Perú, un entrenador de estos animales fue atacado por uno de ellos.

Por: María Paula González
Actualizado: 16 de oct, 2025
Peleas de gallos
Las peleas de gallos en Colombia fueron prohibidas por la Ley 2385 de 2024 -
Foto: Colprensa

