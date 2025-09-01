Publicidad

MUNDO  / Detienen a familia que ocultó embarazo de una niña de 11 años: ADN dio como responsable al padrastro

Detienen a familia que ocultó embarazo de una niña de 11 años: ADN dio como responsable al padrastro

Para mantener el secreto, además, forzaron a la menor a dar a luz en una casa en pésimas condiciones. Así los descubrieron.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:03 p. m.
Embarazo adolescente
La niña de 11 años dio a luz en la casa de la familia -
Foto: Freepik