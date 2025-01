Detienen en Venezuela a 125 extranjeros; régimen dice que los financió "narcotráfico colombiano"

El régimen de Nicolás Maduro ha intensificado sus ataques a la oposición, particularmente a la figura de María Corina Machado, a quien el ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, acusa de recibir financiamiento de grupos narcotraficantes y paramilitares colombianos para desestabilizar Venezuela. Además, anunció la detención de más de 120 ciudadanos extranjeros, acusándolos de ser parte de esta conspiración desestabilizadora.

En una serie de declaraciones recogidas por UHN Plus, Diosdado Cabello no solo apuntó a la líder opositora, sino también a exmandatarios colombianos y a ciudadanos extranjeros, a quienes vinculó directamente con el financiamiento de actos de violencia en el país. Las acusaciones contra Machado, en particular, no son nuevas, ya que el gobierno de Venezuela la ha señalado en diversas ocasiones como una de las principales cabecillas de un presunto complot internacional para desestabilizar el país.

Diosdado Cabello señaló a dos expresidentes colombianos

En su intervención, Diosdado Cabello aseveró que la oposición venezolana está siendo financiada por fuerzas externas, específicamente mencionando a Álvaro Uribe y a Iván Duque, expresidentes de Colombia, como los principales responsables del respaldo a grupos narcotraficantes y paramilitares que operan en las fronteras venezolanas. Según el ministro, estos actores estarían proporcionando apoyo económico y logístico a sectores opositores que buscan sumir a Venezuela en el caos.

“Nosotros lo denunciamos aquí: el financiamiento de estos grupos terroristas viene del narcotráfico y del narcoparamilitarismo colombiano, de la mano de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Es el financiamiento que recibe la señora María Corina Machado con el grupo terrorista que quiere llevar a Venezuela el caos”, expresó el ministro del régimen, Diosdado Cabello.

Hay más de 120 ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela

En paralelo a sus acusaciones contra María Corina Machado y los exmandatarios colombianos, Diosdado Cabello también se refirió a las recientes detenciones de más de 120 ciudadanos extranjeros, que según el régimen, estarían involucrados en actos de terrorismo y desestabilización. Las autoridades venezolanas aseguran que estos individuos forman parte de una red internacional de grupos terroristas financiados por el narcotráfico, y que operan con el objetivo de socavar al gobierno de Maduro.

"Son más de 120 los ciudadanos que están detenidos en este momento de distintas nacionalidades para la ejecución de actos terroristas en Venezuela, actos de desestabilización", afirmó, al dar detalles de las investigaciones en curso en contra de los detenidos. El gobierno venezolano en voz de Diosdado Cabello asegura que estos detenidos están siendo investigados por su vinculación con la supuesta trama desestabilizadora, que incluiría ataques violentos y actividades terroristas dentro de Venezuela.



Edmundo González sigue en su gira por la presidencia

El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, afirmó con firmeza el sábado 4 de enero de 2025 en Montevideo que la recuperación de Venezuela es una meta alcanzable, a pesar de las dificultades que enfrenta el país bajo el régimen de Nicolás Maduro. González, quien se considera el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, se encuentra en Estados Unidos para continuar con su gira internacional, en busca de apoyo para su reclamación de la presidencia.

La reunión entre Edmundo González y Joe Biden se realizará en Washington DC, Estados Unidos AFP

A pesar de las amenazas de detención emitidas por el régimen de Maduro, González ha reiterado en varias ocasiones su intención de regresar a Venezuela el 10 de enero de 2025 para asumir la presidencia, un día antes de que Maduro, quien fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se juramente para un tercer mandato.

La visita a Estados Unidos forma parte de una gira internacional más amplia que ha llevado a González a varios países en busca de apoyo y legitimidad para su lucha. En su paso por Buenos Aires, se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien también ha reconocido a González como el ganador de las elecciones, y en Panamá tiene previstas más reuniones con autoridades gubernamentales y organismos internacionales que rechazan el fraude electoral en Venezuela.