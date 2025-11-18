En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué tan preparada está Venezuela para responder militarmente a Estados Unidos? Cifras de capacidad

¿Qué tan preparada está Venezuela para responder militarmente a Estados Unidos? Cifras de capacidad

Caracas completó tres meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una "amenaza" de Washington, en referencia al despliegue naval y aéreo que, desde agosto, mantiene en el mar Caribe.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 18 de nov, 2025
