Ataques de EE. UU. en el Caribe son “una sentencia de muerte a cualquier pescador”: Diosdado Cabello

El ministro venezolano instó a "ponerles cámara a todas las lanchas pesqueras, porque uno no sabe. Como la caja negra", luego de que se denunciara que uno destructor estadounidenses ocupó durante 8 horas una embarcación con "nueve pescadores".

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
