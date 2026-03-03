Niño de 12 años murió luego de que su madrastra lo obligara a tomar agua hirviendo

Hay indignación en Indonesia, luego de conocerse que un menor de 12 años murió a causa de quemaduras graves, luego de que su madrastra lo obligara a tomar agua hirviendo. Las autoridades siguen investigando el caso, porque todo parece indicar que el niño sufrió otro tipo de maltratos.



¿Qué fue lo que ocurrió?

La víctima fue identificada como Nissan Shafi, un niño de 12 años que murió en la ciudad de Sukabumi, Indonesia, luego de haber tomado agua hirviendo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Medios locales relataron que Anwar Satibi, de 38 años y padre del niño, llegó de urgencias al Hospital General Jampangkulon con su hijo que estaba en grave estado de salud. Señaló que su esposa lo había llamado para decirle que el menor de 12 años tenía fiebre.

La situación levantó sospechas, pues los médicos evidenciaron que Nissan tenía ampollas y múltiples heridas en el cuerpo. Ante las sospechas de los galenos de algún tipo de maltrato, la madrastra de 46 años señaló que al niño le solían salir ampollas cuando le daba fiebre y, además, que padecía de varias enfermedades, entre ellas leucemia.



Sin embargo, minutos antes de fallecer, Nissan manifestó en un video grabado por el personal médico que sus heridas eran causadas por su madrastra y que las quemaduras se debían a que lo había obligado a tomar agua hirviendo.



Esto lo pudieron comprobar los galenos al determinar que el menor tenía graves quemaduras en labios, nariz y esófago, además de daños severos en sus órganos internos debido al impacto del agua caliente. A pesar del trabajo del equipo médico, el menor de 12 años falleció horas más tarde en el mismo hospital.



¿En qué va la investigación?

Tras las acusaciones contra la madrastra, de quien no se ha revelado el nombre, el jefe de la policía local, Samian, aseguró que se está investigando el presunto maltrato de la mujer hacia el niño. Por ahora, reveló que hay declaraciones de 16 personas, entre ellos, "familiares, testigos que presenciaron la escena del crimen y peritos del personal médico o médicos que atendieron a la víctima".

Publicidad

Precisamente, un examen externo al cuerpo del menor evidenció que no solo tenía heridas causadas por haber tomado agua hirviendo, sino que también abrasiones en la cara, el cuello y las extremidades. Las autoridades han dicho que hay evidencia de "violencia física y psicológica" contra el menor.

Ante las pruebas y la misma declaración del menor horas antes de morir, su padre presentó una denuncia formal contra la madrastra. El video, difundido por tvOneNews, muestra el momento en el que el niño culpa a su madrastra, quien intenta acercarse a él, pero un hombre la aleja.

Publicidad

La investigación formal por maltrato infantil se ha iniciado en Indonesia, donde la policía del distrito de Sukabumi abrió una carpeta para esclarecer los hechos y determinar si podría enfrentar también cargos por homicidio.

Miembros de la comunidad han descrito a Nissan Shafi como un estudiante dedicado y miembro activo de su comunidad. Además, se ha conocido que meses atrás el menor había sido enviado a un internado islámico por conflictos en el entorno familiar, pero recientemente había regresado a casa por el cierre temporal de la institución.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL