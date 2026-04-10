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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump anticipa más viajes a la Luna y futura misión a Marte tras amerizaje de Artemis II

Donald Trump anticipa más viajes a la Luna y futura misión a Marte tras amerizaje de Artemis II

El presidente se refirió a la exitosa finalización de la misión de la NASA paralelo al desarrollo de labores de rescate de los astronautas.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Artemis II: inician maniobra desde la órbita lunar para ajustar trayectoria de regreso a la Tierra
Fotografía tomada desde la cápsula de la misión Artemis II en la órbita lunar.
NASA

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció después de que la nave Orión, de la misión Artemis II amerizara exitosamente en el Océano Pacífico. El mandatario felicitó a los astronautas Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen por culminar el trabajo que duró 10 días y marcó la antesala para más viajes del ser humano. Trump incluso anticipó que habrá más viajes a la Luna y, próximamente, a Marte.

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