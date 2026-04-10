Donald Trump anticipa más viajes a la Luna y futura misión a Marte tras amerizaje de Artemis II

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció después de que la nave Orión, de la misión Artemis II amerizara exitosamente en el Océano Pacífico. El mandatario felicitó a los astronautas Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen por culminar el trabajo que duró 10 días y marcó la antesala para más viajes del ser humano. Trump incluso anticipó que habrá más viajes a la Luna y, próximamente, a Marte.

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