Ecuador rechaza acusaciones de Nicolás Maduro contra presidente Daniel Noboa: “Inaceptable”

El Gobierno de Ecuador tildó de "falsas" e "infundadas" las declaraciones de Nicolás Maduro contra el presidente Daniel Noboa al referirse al narcotráfico en la región.

"El Gobierno del Ecuador rechaza las falsas declaraciones del autócrata e ilegítimo gobernante venezolano, Nicolás Maduro, quien ha acusado al país de ser ruta del narcotráfico hacia el exterior", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado, en el que no se refirió sobre las acusaciones directas contra el presidente Noboa.

La cartera de Estado añadió que Ecuador "ejecuta una política firme de lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, con resultados reconocidos internacionalmente", por lo que para el Gobierno "resulta inaceptable que un gobernante dictatorial, huérfano de toda legitimidad democrática, vinculado al Cartel de los Soles, pretenda desacreditar los esfuerzos de un país comprometido con la seguridad regional".



El presidente Noboa declaró en agosto como grupo terrorista al denominado Cartel de los Soles, que el Gobierno de Estados Unidos asegura que lidera Maduro, y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia que analice su influencia dentro de las bandas criminales a las que el mandatario le declaró la "guerra" desde inicios de 2024. (Lea también: Bombardeos de EE. UU. contra "carteles terroristas" no se limitan solo a Venezuela: Donald Trump)



¿Qué dijo Maduro sobre Ecuador y su presidente?

Recientemente, el chavista señaló que "toda la droga que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador" en "los barcos y las empresas del presidente" Daniel Noboa.



Maduro también dijo que el mandatario ecuatoriano "se robó las elecciones a través de un fraude", en referencia a los comicios de abril de 2025, en los que el mandatario ecuatoriano ganó la Presidencia contra la candidata de correísmo Luisa González, aliada del chavismo, quien tampoco aceptó los resultados. Y aseguró que la información de la salida de la droga por Ecuador es algo que "lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos". (Lea también: Maduro afirma que avionetas con droga derribadas por Venezuela “le pasaron por el frente” a EE. UU.)

"Lo sabe el FBI (Buró Federal de Investigaciones), lo sabe la DEA (Administración de Control de Drogas de EE. UU.), lo saben los militares estadounidenses, lo saben", agregó.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige principalmente a Europa y Norteamérica.

Pero también es considerado el tercer país del mundo con más drogas confiscadas, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

La Cancillería ecuatoriana dijo que el país "continuará librando esta guerra obrando con determinación y firmeza junto con los países y organismos que combaten el narcotráfico en todas sus formas".

