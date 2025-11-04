En vivo
MUNDO
Maduro afirma que avionetas con droga derribadas por Venezuela “le pasaron por el frente” a EE. UU.

Añadió que "toda la droga que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador", en "los barcos y las empresas del presidente" Daniel Noboa, a quien acusó de fraude en las elecciones pasadas.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Instagram de Nicolás Maduro

