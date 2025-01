Edmundo González confirma que estará en Estados Unidos este lunes 6 de enero

Edmundo González Urrutia anunció su llegada a la capital estadounidense este domingo 5 de enero por la tarde con un breve mensaje en su cuenta de X que decía "Tercera parada: Washington DC", acompañado de una fotografía en la que se le ve sentado dentro de un auto, escuchando un teléfono y portando documentos.

Varios grupos de apoyo al líder opositor venezolano convocaron en las redes sociales una concentración para recibir al político ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington DC, este lunes.

"Recibamos juntos a nuestro primer presidente electo, Edmundo González Urrutia, en una concentración que será un símbolo de esperanza y unidad para todos los venezolanos en el extranjero", reza una publicación en Instagram de los equipos en el exterior de Comando ConVzla y el movimiento Vente Venezuela.

El mensaje de Comando ConVzla -equipo que organizó la campaña presidencial del candidato de la PUD- sitúa la convocatoria a las dos de la tarde del lunes 6 de enero ante la sede de la OEA.

El excandidato presidencial de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se encuentra en una gira internacional de cara a la controvertida investidura presidencial de Nicolás Maduro, prevista para el próximo 10 de enero.

El líder opositor ha visitado, durante la gira que comenzó este sábado, Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei, y Uruguay, en cuya capital sostuvo un encuentro con el mandatario Luis Lacalle Pou.

En Estados Unidos espera reunirse con el presidente Joe Biden para continuar con la búsqueda de apoyos antes de la ceremonia de asunción a la Presidencia, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria a Nicolás Maduro, un resultado calificado de "fraude" por numerosos países y organismos nacionales e internacionales.

No obstante, hasta ahora, la Casa Blanca no ha confirmado la visita de González Urrutia al presidente estadounidense.

“¡Todos en las calles de nuestro amado país!”

Con ese mensaje, Edmundo González reposteó la publicación de María Corina Machado, que instó a los venezolanos a manifestaciones el 9 de enero, un día antes de la posesión presidencial, en la que Nicolás Maduro espera jurar para un tercer mandato.

Edmundo González Urrutia dice que estará en Venezuela el 10 de enero para la posesión presidencial - SANTIAGO MAZZAROVICH/AFP

"Ese día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo: ¡basta!", expresó en un video que divulgó en redes sociales Machado, quien reclama una victoria del diplomático Edmundo González Urrutia sobre Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.

"La libertad no se suplica, se lucha y se conquista, se gana", añadió la dirigente, declarada en la clandestinidad tras amenazas de cárcel. "Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás (...). Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó".

Las protestas opositoras perdieron convocatoria en medio del miedo generalizado tras la represión de las manifestaciones que estallaron en contra de la proclamación de Maduro como ganador de los comicios, que dejaron 28 muertos y unos 200 heridos, además de 2.400 detenidos. Tres de los arrestados murieron en prisión y cerca de 1.400 han sido puestos en libertad condicional.

Machado, sin embargo, había adelantado que llamaría a la calle. "Yo voy contigo", manifestó este domingo.