La dura advertencia de EE. UU. a Venezuela de no interferir con su despliegue militar en el Caribe

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó este jueves que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, en un "movimiento altamente provocador", y advirtió a Caracas contra una mayor escalada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos", afirmó el Pentágono en X.

Noticia en desarrollo...



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP