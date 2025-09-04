Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. dice que dos aeronaves venezolanas sobrevolaron un buque en el Caribe: "Acción provocadora"

EE. UU. dice que dos aeronaves venezolanas sobrevolaron un buque en el Caribe: "Acción provocadora"

La alerta la hizo el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el cual le recomendó al régimen venezolano "que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:19 p. m.
Maduro y Trump
AFP