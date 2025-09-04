EE. UU. dice que dos aeronaves venezolanas sobrevolaron un buque en el Caribe: "Acción provocadora"

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó este jueves que dos aeronaves del régimen venezolano de Nicolás Maduro "sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense" en el mar Caribe, donde desde hace varias semanas el gobierno de Donald Trump realizó un despliegue militar con el fin de luchar contra los carteles del narcotráfico en la región.

"Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales. Esta acción altamente provocadora tuvo como objetivo interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas. Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", indicó el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El pasado 2 de septiembre, Trump anunció un "ataque letal" que llevó a cabo Estados Unidos en el mar Caribe contra una embarcación que, al parecer transportaba drogas, y que había zarpado desde Venezuela. De acuerdo con el magnate, 11 personas, presuntos integrantes del Tren de Aragua, murieron en el ataque. "Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió en su red social Truth Social.



Añadió que el Tren de Aragua es una "Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental".

