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Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. prepara nuevos cargos contra Nicolás Maduro por presunta tortura de estadounidenses

EE. UU. prepara nuevos cargos contra Nicolás Maduro por presunta tortura de estadounidenses

La nueva acusación estaría relacionada con ciudadanos estadounidenses detenidos durante el gobierno de Maduro.

Por: AFP
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Editado por: Danna Sofía Suárez Galeano
Nicolás Maduro
EEUU imputará cargos por tortura contra Nicolás Maduro, según CNN
AFP

La Fiscalía de Nueva York presentará nuevos cargos contra el depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por presuntos actos de tortura contra estadounidenses detenidos en Venezuela, según informó CNN este miércoles.

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Maduro y Flores enfrentan en Estados Unidos varios cargos, entre ellos narcotráfico, luego de ser capturados en Caracas durante una operación de Washington en enero. Ambos niegan los delitos que les imputan. El exmandatario, de 63 años, se considera un "prisionero de guerra".

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Los nuevos cargos estarían relacionados con la detención de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en Venezuela durante el gobierno de Maduro, entre 2013 y enero de 2026, según CNN, que cita a fuentes cercanas a la investigación.

El reporte también señala que los fiscales analizan imputar a otras personas por su presunta participación en estos hechos. Los cargos podrían ser anunciados este jueves, de acuerdo con CNN. Consultado por la AFP, el portavoz de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se negó a "confirmar o comentar" la información.

Los otros cargos que enfrenta Nicolás Maduro

Los fiscales estadounidenses acusan a Maduro de utilizar el poder del Estado para proteger y promover el tráfico ilegal de drogas y de aliarse con cárteles para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Maduro y Flores permanecen recluidos en una cárcel de Brooklyn, Nueva York. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos después de su captura en Caracas y se declararon no culpables de los cargos que ya enfrentan. El juicio en Estados Unidos está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

Cilia Flores busca pasar a arresto domiciliario

Cilia Flores deberá comparecer ante un tribunal para una audiencia relacionada con su petición de pasar de la custodia a arresto domiciliario, debido a aparentes problemas cardíacos.

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La abogada, de casi 70 años, "tiene un tema en el corazón muy delicado", dijo el lunes a la AFP Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario. Tras la captura de él exmandatario, la presidenta interina Delcy Rodríguez asumió el gobierno de Venezuela en medio de las presiones de Washington sobre el país petrolero.

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AGENCIAS EFE/AFP
REVISADA POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

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