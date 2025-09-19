EE. UU. suspende temporalmente solicitudes de Green Card: desde esta fecha podrá volver a pedirla

Estados Unidos informó que tuvo que suspender temporalmente el recibo de solicitudes de visa Green Card bajo la categoría EB-5, destinada a migrantes inversionistas, y H-2B, para trabajadores temporales no agrícolas.

¿Qué pasa con la Green Card EB-5?

Esta se otorga a los inversionistas (y sus cónyuges e hijos solteros menores de 21 años) que son elegibles para solicitar la residencia permanente en Estados Unidos si cumplen con los siguientes requisitos:



Realizar inversión necesaria en una empresa comercial en los Estados Unidos. El capital debe ser de 1 millón o 500.000 dólares en áreas de empleo identificadas, destinado a “una nueva empresa comercial que beneficiará la economía estadounidense”, indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos USCIS.

Planificar, crear o conservar 10 empleos permanentes para trabajadores estadounidenses cualificados.

Según la USCIS, ya no se aceptarán más solicitudes de Green Card en esta categoría en lo que resta del año fiscal 2025, explicando que en septiembre la demanda de visas excedió el límite establecido, 7,1% del total de visas de empleo, de las cuales el 68% se asigna a la categoría sin reserva.

No obstante, señala que empezará a recibir nuevas peticiones a partir del 1 de octubre, cuando se da inicio al nuevo ciclo del año fiscal.



¿Qué pasa con la visa H-2B?

La USCIS informó que en este caso también alcanzó la cantidad máxima reglamentaria establecida por el Congreso para la primera mitad del año fiscal.



“El 12 de septiembre de 2025 fue la fecha final de recibo para nuevas peticiones de trabajadores H-2B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria que solicitan una fecha de comienzo en el empleo antes del 1 de abril de 2026. Rechazaremos las nuevas peticiones de visas H-2B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria que recibamos después del 12 de septiembre de 2025, que soliciten una fecha de comienzo de empleo antes del 1 abril de 2026”, indicó.

Este tipo de visa se otorga a trabajadores temporales no agrícolas. Permite a los empleadores de Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros para ocupar temporalmente empleos que no están relacionados con la agricultura.

De acuerdo con la USCIS, la cantidad máxima reglamentaria o límite para el total de extranjeros que pueden obtener estatus H-2B durante un año fiscal es de 66.000, “con 33.000 visas para trabajadores que comienzan en el empleo durante la primera mitad del año fiscal (del 1 de octubre al 31 de marzo) y 33.000 visas disponibles para trabajadores que comienzan en el empleo durante la segunda mitad del año fiscal (del 1 de abril al 30 de septiembre)”.

Según lo informado, el 16 de septiembre se alcanzó el límite H-2B permitido por el Congreso para la primera mitad del año fiscal 2026. “El 12 de septiembre fue la ‘fecha de recibo final’ para las nuevas peticiones de trabajadores H-2B sujetas al límite que solicitan fechas de inicio de empleo antes del 1 de abril de 2026. La ‘fecha de recibo final’ es la fecha en la que determinamos que recibimos suficientes peticiones sujetas al límite para alcanzar el límite de 33.000 trabajadores H-2B para la primera mitad del año fiscal 2026”, detalla.

Así las cosas, como en el caso de la Green Card EB-5, se volverían a recibir solicitudes para la H-2B a partir del 1 de octubre.

La USCIS recalca que “las visas H-2B sujetas a la cantidad máxima del año fiscal que no sean utilizadas no se transfieren al siguiente año fiscal”. (Lea también: EE. UU. ha negado visas a personas que "celebraron” el asesinato de Charlie Kirk: Marco Rubio)

