En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. suspende temporalmente solicitudes de Green Card: desde esta fecha podrá volver a pedirla

EE. UU. suspende temporalmente solicitudes de Green Card: desde esta fecha podrá volver a pedirla

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó que ya llegó al límite permitido por año para la entrega de este tipo de visa. También pausará las solicitudes para trabajadores temporales no agrícolas.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
EE. UU. suspende temporalmente solicitudes de Green Card: desde esta fecha podrá volver a pedirla
Imagen tomada de Garfinkel Immigration Law Firm

Publicidad

Publicidad

Publicidad