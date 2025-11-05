En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | Hombre acosó a presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plena calle: intentó besarla

Video | Hombre acosó a presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plena calle: intentó besarla

El suceso ocurrió en el bullicioso centro de Ciudad de México, cuando el hombre se le acercó a Sheinbaum, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Valentina Mercado
AFP

