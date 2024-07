El ABC de la grave falla de Microsoft: ¿a quiénes afecta y qué es un sistema operativo?

Debido a una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike se provocó una falla masiva en los servidores de Microsoft, lo que afectó diferentes operaciones a nivel mundial. ¿Cómo entender lo que esta caída significa?

>>> Contexto: Caída de Microsoft: siga EN VIVO las últimas noticias de la falla de CrowdStrike

El vicepresidente digital de Caracol TV, Hernando Paniagua, entrega una explicación detallada sobre el porqué se vieron afectados tantos servicios.

¿Qué es el sistema operativo?

“El sistema operativo básicamente es lo que nos permite a los mortales, a los seres humanos como usted o como yo, que no somos expertos en computación, hablar con un computador, darle instrucciones, decirle qué es lo que queremos. Porque esa acción tan sencilla de prender su computador, dar clic en inicio, abrir una página en blanco y escribir, no se podría hacer con código, sería una cosa muy complicada.

Publicidad

El sistema operativo es lo que nos permite hablar con cualquier dispositivo electrónico, que no solamente es un computador, puede ser un celular, puede ser un reloj inteligente, puede ser cualquier otro aparato que requiera una interacción”.

¿Qué tan grave ha sido la falla de Microsoft?

“Es muy grave, se puede decir que esta es la interrupción tecnológica más grande de la historia. Son muchos los dispositivos que se vieron afectados, ¿por qué? Porque es que de cada 10 computadores que hay en el mundo, 7 tienen un sistema operativo Windows”.

Publicidad

Esto no es un ciberataque, pero sí tuvo que ver con una empresa de ciberataque. ¿Cómo entenderlo?

“Esos sistemas operativos que nos hacen la vida más fácil a los usuarios todo el tiempo están constantemente bajo ataque porque, imagínese usted, tener el poder de entrar al sistema operativo de un banco y trasladar un dinero a su cuenta, sin que nadie se dé cuenta. Entonces, para protegerse es que existen los famosos antivirus, esos que uno cuando le llega la comunicación le dice quiere actualizarlo automáticamente, pues sí. Además, sí o sí hay que tener”.

“Resulta que uno de esos antivirus quedó mal escrito y le decía al computador que acciones necesarias para que funcionara eran nocivas, entonces no lo dejaba actuar. Eso fue una falla humana”.

¿Qué aparatos necesitan un sistema operativo para funcionar?

“Los computadores no son solamente el computador de escritorio o el portátil que tenemos en la casa. Un cajero electrónico es un computador, un cajero automático que reparte dinero, o la caja registradora de un supermercado es un computador, su teléfono es un computador. Tienen otro sistema operativo, por eso no se vieron afectado los teléfonos porque los sistemas operativos de los teléfonos son el famoso Android y el iOS de Apple, pero en este caso fue Microsoft y no hay sistema operativo para celulares”.

Vea la explicación completa de Hernando Paniagua en el video que aparece al inicio del artículo o aquí

Publicidad

>>> Le puede interesar: ¿Pantalla azul de la muerte? Tras falla en Microsoft, esto aparece en los computadores