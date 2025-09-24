En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El desgarrador mensaje de madre de B King tras crimen en México: "Te amaré hasta la eternidad"

El desgarrador mensaje de madre de B King tras crimen en México: "Te amaré hasta la eternidad"

La madre del cantante colombiano asesinado en extrañas circunstancias publicó un doloroso mensaje desde sus redes sociales. Así se despidió de su joven hijo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:

Publicidad

Publicidad

Publicidad