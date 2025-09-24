El desgarrador mensaje de madre de B King tras crimen en México: "Te amaré hasta la eternidad"

Las autoridades mexicanas confirmaron el lunes 22 de septiembre de 2025 el asesinato de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King (31 años), y Jorge Luis Herrera, también identificado como Regio Clown (35 años). Ambos músicos se encontraban en México como parte de una gira y habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, Ciudad de México.



Cómo fue la desaparición y posterior hallazgo

Los dos artistas habían actuado el 14 de septiembre en el evento “Sin Censura Independence Day”. El 16 del mismo mes salieron de su hotel con destino a un gimnasio en Polanco, pero hacia el mediodía se perdió todo contacto con ellos.

La Fiscalía de Ciudad de México (FGJCDMX) abrió la investigación y determinó que el rastro de los colombianos se extendía hasta el Estado de México. En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de esa región (FGJEM), el 17 de septiembre se localizaron dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán, a la altura de la carretera México-Cuautla. Los cadáveres, que mostraban huellas de violencia, fueron identificados por familiares de Bayron Sánchez el 22 de septiembre. Desde entonces, la FGJEM lleva el caso bajo la línea de homicidio.

Algunos medios locales, como El Financiero, señalaron que los cuerpos estaban desmembrados y que junto a ellos se halló un mensaje atribuido al grupo criminal La Familia Michoacana. Sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente. Tras conocerse la noticia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su rechazo a través de su cuenta en X, responsabilizando a lo que llamó “la mafia internacional fortalecida por la absurda política militar y prohibicionista conocida como ‘guerra contra las drogas’”.



Tras todo lo ocurrido previamente, la madre del cantante asesinado publicó una emotiva imagen en sus redes sociales que fue ampliamente divulgada. En ella, se ve la fotografía de un joven Bayron, en una playa, vistiendo con una camiseta blanca y una pantaloneta. El mensaje de la mujer es desgarrador: sobre la imagen, escribió "te amaré hasta la eternidad vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos", se leía en la publicación.

