Petro habló sobre muerte de B-King y Regio Clown tras pedir ayuda de México para hallarlos vivos

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso de los dos artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados este lunes luego de permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en ese país, según informaron de medios locales.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante (sic)", escribió este lunes Petro en su cuenta de X, donde este domingo le había solicitado a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar con vida a los artistas.

Si bien en ese mensaje inicial el mandatario señaló que los artistas desaparecieron luego de un concierto en el estado de Sonora, el gobierno estatal desmintió esa información, mientras que fuentes cercanas a los artistas aseguraron que ellos no se movieron de la capital mexicana, Ciudad de México. Durante la mañana de mismo este lunes, la presidenta Sheinbaum aseguró durante su conferencia de prensa matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas y afirmó que la denuncia de desaparición fue interpuesta en Ciudad de México, donde de manera inmediata la FGR inició con las investigaciones.



La última vez que se tuvo noticia de B- King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, fue el 16 de septiembre en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown. El 15 de septiembre, un día antes de su desaparición, B-King agradeció mediante redes sociales a los fanáticos que asistieron a su presentación en la capital del país.

¿Qué dice la Fiscalía mexicana sobre el caso?

En un comunicado, la Fiscalía de Ciudad de México señaló que junto a la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) llevaron "a cabo labores de búsqueda, localización e investigación relacionadas con el reporte de desaparición de los músicos de origen colombiano, Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, quienes perdieron contacto con sus familias el 16 de septiembre de 2025".

La Fiscalía detalló que hizo "diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)". Y que "gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio".

Por su parte, el manager de los artistas dijo en Blu Radio: "Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes". Juan Camilo Gallego aseguró que había denunciado la desaparición de ambos artistas a las autoridades mexicanas y que su equipo de trabajo y allegados sospechaban de un secuestro, aunque no habían recibido ninguna llamada ni pedido de rescate.

