Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro habló sobre muerte de B-King y Regio Clown tras pedir ayuda de México para hallarlos vivos

Petro habló sobre muerte de B-King y Regio Clown tras pedir ayuda de México para hallarlos vivos

"Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió el jefe de Estado colombiano. La Fiscalía mexicana, entre tanto, dio detalles del caso.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 22 de sept, 2025
Petro pide ayuda a presidenta de México para hallar con vida a B-King, desaparecido tras concierto
Petro pidió ayuda a presidenta de México para hallar con vida a B-King y su coequipero.
Colprensa - Instagram: @sebastianjimenezph - B-King

