Aparece último video en el que B King y Regio Clown fueron vistos con vida: esto fue lo que hicieron

Hay luto en Colombia luego de que se conociera crimen contra B King y Regio Clown, dos artistas que fueron hallados muertos, con huellas de tortura y presuntamente con un mensaje intimidatorio que arrojaría aproximaciones a que los autores de lo sucedido sería la Familia Michoacana.

Bayron Sánchez, de 31 años, y Jorge Herrera, de 35, fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre. Según explicó su manager, Juan Camilo Gallego, ambos músicos "se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", explicó a Blu Radio.

Ambos músicos fueron hallados muertos en la carretera federal México-Cuautla, sobre Cocotitlán, tras seis días de haber sido reportados como desaparecidos. Los familiares de las personas asesinadas fueron los encargados de hacer la respectiva identificación, y se encuentran a la espera de que avancen las investigaciones correspondientes para poder traer de regreso a sus parientes.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió toda la profundidad en las investigaciones para poder entender las causas y los circunstancias de los hechos. Se sabe que lo último que hicieron B King y Regio Clown antes de ser reportados como desaparecidos fue ir a un gimnasio ubicado en Polanco, en Ciudad de México. Desde allí, habrían tomado un taxi y posteriormente se habrían subido a un vehículo Mercedes Benz, el cual los habría llevado al punto en el que fueron asesinados.

Aunque por ahora todo sigue siendo materia de investigación, conforme avanzan los días siguen apareciendo nuevos videos que darían detalles sobre las últimas acciones que llevaron a cabo ambos hombres antes de aparecer sin vida. Un reciente video que se hizo viral daría cuenta de lo último que hicieron B King y Regio Clown, en el gimnasio, antes de tomar aquel supuesto taxi que los iba a llevar a un almuerzo, según lo relató el mánager Gallego a la cadena radial citada.



El último video en el que aparecen B King y Regio Clown con vida, en México

El periodista Mexicano Carlos Jiménez publicó en sus redes sociales el último video que fue compartido por ambos artistas. Esta grabación se habría llevado a cabo el mismo día de la desaparición, cuando ambos artistas, tal como le comentaron a sus familiares y amigos cercanos, fueron a entrenar antes de dirigirse a un almuerzo en el que se reunirían con otras personas (de las que se desconoce su identidad).

Regio Clown, uno de los asesinados, grabó en el interior del gimnasio el video que, sin saberlo, sería el último registro de vida de ambos colombianos. En la grabación, en la que ambos gritan "bombeo, bombeo", haciendo referencia a los ejercicios que hacían, se les ve con ropa deportiva y aparentemente con tranquilidad y sin tipo de preocupación alguna. Desde ese punto, acorde con reportes preliminares, los dos asesinados habrían tomado un taxi y posteriormente se subieron a un misterioso vehículo que hoy está en el ojo de los investigadores.



¿Quiénes son las personas con las que B King y Regio Clown se iban a reunir en México?

Supuestos chats de Regio Clown que fueron compartidos por Telediario darían a conocer que varios sujetos que, presuntamente, acompañaban a B-King y Regio Clown, habían quedado de reunirse con ambos artistas en restaurante ubicado en el Estado de México. Regio Clown, acorde con estos chats, le habría contado a su pareja que se dirigía al lugar con "Mariano" y alguien a quien le dicen "El comandante", un sujeto conocido por otro hombre llamado Sergio.

En los mensajes, la pareja le pide que le comparta la ubicación y le asegura que estará al tanto de él. Regio Clown expresó entonces que, a partir de ese momento, tendría más cuidado y escribió: “Ya no confío en nadie”, a lo que la otra persona contestó: “así debe ser”.

Más adelante, Herrera le mencionó que “hay que hacer negocios” y le pasó el contacto de “Mariano”, señalado como el escolta de “el comandante”. La pareja del artista fallecido le advirtió que no acudiera a “casas”, y él respondió que únicamente asistiría a “lugares públicos”.

