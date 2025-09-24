En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
ESTADOS UNIDOS
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Aparece último video en el que B King y Regio Clown fueron vistos con vida: esto fue lo que hicieron

Aparece último video en el que B King y Regio Clown fueron vistos con vida: esto fue lo que hicieron

Ambos artistas colombianos se encontraban entrenando en un Smart Fit de Polanco, en Ciudad de México. Posteriormente habrían tomado un taxi y luego se subieron a otro vehículo en el que, se presume, fueron llevados hacia el lugar en el que los asesinaron.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
B King y Regio Clown.jpg
Una ola de misterio rodea las circunstancias bajo la que se presentaron los hechos. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad