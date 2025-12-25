En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hallan muerta a niña de 9 años que estaba desaparecida: su madre la habría asesinado

Hallan muerta a niña de 9 años que estaba desaparecida: su madre la habría asesinado

Las autoridades indicaron que el cuerpo de la menor fue hallado en una zona remota del estado de Utah, Estados Unidos. Al no cooperar con la investigación la madre de la niña se convirtió en la principal sospechosa.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 25 de dic, 2025
El cuerpo de la menor fue encontrado por una pareja en una zona remota de Utah.
El cuerpo de la menor fue encontrado por una pareja en una zona remota de Utah. (Imagen de referencia)
DON MACKINNON/AFP

