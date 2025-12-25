Hallan muerta a niña de 9 años que estaba desaparecida: su madre la habría asesinado

En un caso que ha estremecido a la Estados Unidos y ha requerido la intervención del FBI, las autoridades del país norteamericano confirmaron un desenlace trágico para la búsqueda de la pequeña Melodee Meza Buzzard, de 9 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado mes de octubre en California. Su madre, Ashlee Buzzard, de 40 años, fue arrestada el martes 23 de diciembre por el cargo de asesinato agravado, esto tras el hallazgo de los restos de la menor en una zona remota de Utah.

El sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, citado por Telemundo, señaló que "el filicidio materno es poco común y siempre difícil de comprender"y añadió que este nivel de actividad criminal es "particularmente impactante, dada la premeditación calculada".



Un hallazgo desgarrador en zona remota de Utah

La desaparición de Melodee, quien era residente de Lompoc, California, se reportó a principios de octubre. Sin embargo, el misterio sobre su paradero terminó de la forma más dolorosa el pasado 6 de diciembre, cuando una pareja que tomaba fotografías en un paraje despoblado del condado de Wayne, Utah, encontró el cuerpo sin vida de la niña.

Según los informes policiales, la menor presentaba heridas de bala en su cabeza. A pesar de los intentos de la acusada por "deliberadamente" ocultar sus pasos, los investigadores lograron recolectar una cantidad considerable de pruebas que, según el sheriff Brown, indican claramente que el asesinato fue cometido por su propia madre.



Las pistas que delataron a la presunta madre asesina

La investigación preliminar reconstruyó un inquietante viaje por carretera que madre e hija emprendieron entre el 7de octubre, desde el sur de California hasta Nebraska. Durante este trayecto, las autoridades detectaron tácticas diseñadas para evadir la justicia. Un video de seguridad captó a Melodee el 7 de octubre usando una peluca lo que pretendería dificultar el rastreo de la niña.



Además, la oficina del sheriff informó que la matrícula original del vehículo fue sustituida por una placa de Nueva York durante el viaje para evitar ser detectada .Melodee fue vista por última vez el 9 de octubre cerca de la frontera entre Utah y Colorado, pero cuando Ashlee Buzzard regresó a su hogar en California al día siguiente, lo hizo sola y no denunció la desaparición de su hija.



Así fue como la menor fue reportada como desaparecida

El caso no salió a la luz por una denuncia familiar, sino por la intervención del Distrito Escolar Unificado de Lompoc que indicó que la niña no había asistido a clases en un prolongado lapso de tiempo.



Durante el proceso de búsqueda, Buzzard se mostró poco cooperativa con los investigadores. De acuerdo con medios locales, incluso antes de los cargos de asesinato, la mujer ya estaba en el radar de la policía, pues el 7 de noviembre había sido arrestada bajo sospecha de detención ilegal en un incidente separado, donde presuntamente retuvo a un hombre contra su voluntad. Sin embargo, el cargo fue desestimado posteriormente por pruebas insuficientes.

En cuanto al padre de Melodee se sabe que falleció en 2016 cuando ella era apenas una bebé. Además, fuentes de los Angeles Times señalan que la familia paterna manifestó que la mujer no les dejaba ver a la menor.

*Con información de la Agencia de Noticias EFE

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL