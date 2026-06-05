Elecciones presidenciales en Perú: se ultiman detalles para segunda vuelta entre Sánchez y Fujimori

La candidata de Keiko Fujimori y el de izquierda Roberto Sánchez clausuraron este jueves, ante miles de simpatizantes, sus campañas de cara al reñido balotaje presidencial del domingo, en un Perú golpeado por la delincuencia y la inestabilidad política.



En medio de gritos de "Keiko presidenta", Fujimori —hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000)— solicitó el respaldo ciudadano para "evitar el caos y el retroceso".



Keiko Fujimori se presenta a su cuarta elección presidencial como candidata

"¡Queremos un gobierno que nos traiga paz, que recupere el orden! Queremos un gobierno confiable (...) No los voy a defraudar", afirmó Fujimori, administradora de empresas de 51 años que compite por cuarta vez consecutiva por la presidencia de Perú.

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Durante el mitin, Mérida Delgado, de 65 años, manifestó a la AFP su preocupación ante una eventual victoria de la izquierda, que, en su opinión, podría encaminar al país hacia escenarios como los de Venezuela o Cuba: "No podemos dejarlos ganar con el comunismo y el terrorismo".

Entre fuegos artificiales y música andina, Sánchez —congresista y exministro de 57 años— ofreció “democracia”. "Será el fin del caos, el fin de la señora K, el fin de los asesinatos, la corrupción, la impunidad", aseguró.



"¡Abajo la señora mafiosa, Abajo el fujimorismo!", exclamó Sánchez, quien, como a lo largo de toda su campaña, lució el sombrero campesino que le obsequió el expresidente Pedro Castillo, actualmente preso tras un fallido autogolpe de Estado.



"Todos estos años han sido caóticos. Esta será la cuarta derrota de Keiko. Yo he vivido la época de su padre que fue de corrupción total", declaró a la AFP una de sus seguidoras en el acto, Cristina Sotomayor, administradora de 63 años.

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A pocos días de la elección, el último sondeo disponible —publicado cinco días atrás— muestra a ambos candidatos en empate técnico, con cerca de una quinta parte del electorado aún indeciso, en un contexto de fatiga por la inestabilidad política que ha dejado ocho presidentes en una década.

La primera vuelta, marcada por fallas técnicas y denuncias de fraude, contó con alrededor de 30 candidatos y evidenció el amplio descontento con la clase política peruana. En conjunto, Fujimori y Sánchez no alcanzaron ni el 30% de los votos.



Matanza y extorsiones

Sánchez se presenta como la voz de los sectores más pobres y de las zonas rurales, prometiendo un "cambio radical" y responsabilizando a las élites y al Parlamento de la inestabilidad.

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Por su parte, los seguidores de Keiko recuerdan que su padre derrotó a las guerrillas que azotaron al país en las décadas de 1980 y 1990, además de estabilizar la economía, mientras que sus detractores ponen énfasis en su condena por corrupción y violaciones de derechos humanos.

"Nosotros representamos progreso, ellos retroceso", sostuvo Fujimori, conocida en Perú como “la china” por sus rasgos.

Keiko propone una política de mano dura frente a la inseguridad, en un país donde las denuncias de extorsión aumentaron un 20% en 2025 respecto al año anterior.

"La vida cotidiana en Perú puede resultar aterradora: hay mucha delincuencia y muchos asesinatos. Extorsiones, asesinatos, cobros por protección...", relató en el mitin Raúl Porras, agricultor de 52 años.

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Lima registró 23 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, una cifra que triplica la de cinco años atrás, de acuerdo con datos oficiales.

En su cierre de campaña, Sánchez atribuyó el aumento de la criminalidad a la corrupción. "Por eso vamos a proponer muerte civil a los corruptos", señaló, en referencia a su intención de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos.

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Dagni Espinoza, enfermera de 42 años que asistió vestida con su traje andino tradicional, expresó su esperanza de que Sánchez "detenga las matanzas y las extorsiones". "Tenemos miedo a morir por una bala perdida", añadió.

A pesar de la inestabilidad política, la economía de Perú se mantiene estable. El próximo presidente deberá gobernar con un Congreso fragmentado y enfrentar una fuerte desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Alrededor de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en la segunda vuelta, en un país donde el sufragio es obligatorio.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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