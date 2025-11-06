Exrehén israelí habló de las torturas y los abusos sexuales que sufrió durante su cautiverio en Gaza

Después de que entró en vigor el alto el fuego negociado por Estados Unidos, Hamás y sus aliados liberaron a los últimos 20 rehenes que seguían con vida, tal como establecía el acuerdo con Israel. Tras su regreso a casa, sus familias contaron que sus seres queridos tuvieron que soportar condiciones inhumanas durante los dos años que estuvieron cautivos, como haber sido encerrados en jaulas, fosas o túneles.



Las condiciones en las que sobrevivían los rehenes

Entre los liberados estaba Omri Miran. "Al principio, había cinco rehenes en una jaula de 1,8 metros por 1,6 metros", describió su hermano Boaz Miran al periódico Israel Hayom. "No puedes estar de pie ahí dentro, tienes que agacharte", detalló.

Otro de los rehenes, Guy Gilboa Dalal, tenía 24 años cuando fue secuestrado en el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó la guerra. Fue retenido junto con su amigo de infancia Evyatar David. En agosto, Hamás difundió un video de propaganda en el que se le veía gravemente desnutrido y visiblemente debilitado mientras cavaba su propia tumba dentro de un túnel.

"Todos vimos el video de Evyatar David en cautiverio, no era más que piel y huesos", dijo Gal, el hermano de Guy Gilboa Dalal. "Guy estaba exactamente en las mismas condiciones", declaró a la AFP. "Hamás los hizo pasar hambre para convertirlos en ejemplos visibles de lo que es el hambre", agregó, refiriéndose a la escasez de alimentos que provocó el bloqueo impuesto por Israel en la Franja de Gaza.



Los abusos sexuales durante el cautiverio en Gaza

Asimismo, está el caso de Rom Braslavski. En un principio, su padre, Tami Braslavski, afirmó que su hijo había sido azotado y golpeado entre abril y julio "con objetos que ni siquiera voy a mencionar"; en una entrevista televisiva relató cómo sufrió abusos sexuales durante su cautiverio de dos años en el territorio palestino.



En la entrevista al canal 13 israelí, que se retransmite completa este jueves 6 de noviembre, pero de la que ya se han publicado extractos, Braslavski, indica que mientras estuvo cautivo por la Yihad Islámica en la Franja le quitaron toda la ropa y lo dejaron desnudo.



"Es violencia sexual y su objetivo principal era humillarme, pisotear mi dignidad y eso es justo lo que hizo él", dice este exrehén de 21 años, que fue secuestrado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova durante una pausa en su servicio militar.

"Cuando estaba completamente desnudo estaba desgarrado, muerto de hambre y le rezaba a Dios: 'Sálvame, sácame de esta situación'", añade. "Solo podía pensar en cuándo acabaría todo", afirmó. A preguntas de la periodista de si definiría lo que le hicieron como asalto sexual, responde que "sin ninguna duda", y agrega que abusaron de él en varias ocasiones.

"Es muy duro para mí hablar de esto, sobre esto en concreto, no hablo de ello. Es muy duro, eso es lo peor", asegura. "Cuando estaba allí cada día, cada paliza, cada día me decía a mí mismo: 'He sobrevivido otro día en el infierno, mañana por la mañana me despertaré en otro infierno, y otro infierno, y otro infierno... no acaba nunca'".

Durante su cautiverio, la familia de Braslavski recibió una primera prueba de vida en marzo de 2025 a través de un exrehén que entabló amistad con él. En agosto, Hamás difundió un video en el que se le veía extremadamente delgado y pálido, con algunas heridas en la piel, viendo imágenes de niños desnutridos en la televisión.

