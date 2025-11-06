En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
DANIEL QUINTERO
JAIME ESTEBAN MORENO
VALERIA MÁRQUEZ
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Exrehén israelí habló de las torturas y los abusos sexuales que sufrió durante su cautiverio en Gaza

Exrehén israelí habló de las torturas y los abusos sexuales que sufrió durante su cautiverio en Gaza

Tras el alto el fuego mediado por Estados Unidos, uno de los últimos rehenes que fueron liberados por Hamás denunció las condiciones inhumanas, hambre extrema y violencia sexual durante su cautiverio en la Franja.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Rehén israelí liberado cuenta los abusos sexuales que vivió en Gaza
Tami Braslavski, padre de la víctima, comentó que su hijo había sido azotado y golpeado "con objetos que ni siquiera voy a mencionar".
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad