Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Embajada de EE. UU. advirtió a ciudadanos estadounidenses "que no viajen a Venezuela"

Embajada de EE. UU. advirtió a ciudadanos estadounidenses "que no viajen a Venezuela"

La entidad instó a ciudadanos estadounidenses a no viajar al país y a resguardarse en caso de encontrarse allí, debido a múltiples riesgos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de ene, 2026
Embajada de EE. UU. advierte a sus ciudadanos sobre riesgos graves en Venezuela
Residentes de Caracas y áreas cercanas reportaron fuertes explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en varios sectores de la ciudad. -
Colprensa/ AFP

