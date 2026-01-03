Embajada de EE. UU. advirtió a ciudadanos estadounidenses "que no viajen a Venezuela"

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que Venezuela se encuentra en el nivel más alto de alerta de viaje (nivel 4: No viajar), por riesgos significativos que afectan a los ciudadanos estadounidenses. La advertencia de la Embajada señala que las amenazas incluyen detención arbitraria, tortura durante la detención, secuestro, terrorismo, aplicación inconsistente de las leyes locales, disturbios civiles y deficiencias graves en los servicios de salud.

Esto ocurre después de que, cerca de las 2:00 de la mañana de este sábado, residentes de Caracas y áreas cercanas reportaran fuertes explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en varios sectores de la ciudad. Las detonaciones afectaron tanto zonas civiles como instalaciones militares, incluyendo Fuerte Tiuna y la Base Aérea de La Carlota, generando cortes de electricidad y desplazamiento de fuerzas de seguridad.

Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de sus redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habrían sido capturados y trasladados fuera del país, tras un operativo en el que habrían estado involucradas fuerzas estadounidenses. El gobierno de Venezuela rechazó esta información y declaró un estado de "conmoción exterior", desplegando unidades militares y policiales para resguardar las principales instalaciones del país.



La Embajada recordó además que, desde marzo de 2019, todo el personal diplomático estadounidense fue retirado de Caracas y las operaciones consulares en Venezuela permanecen suspendidas, lo que limita la capacidad del gobierno de EE. UU. para brindar asistencia o servicios de emergencia a sus ciudadanos en el país.



Las autoridades estadounidenses recomiendan a quienes se encuentren en Venezuela que se mantengan resguardados en su lugar y salgan del país tan pronto como sea seguro hacerlo. Además, aconsejaron establecer múltiples formas de comunicación con familiares y amigos fuera del país para mantenerse en contacto y reportar cualquier situación de emergencia.



"La Embajada de EE. UU. en Bogotá, Colombia, advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela deben resguardarse en el lugar. Venezuela tiene el nivel más alto de advertencia de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a graves riesgos para los estadounidenses, incluidos detención arbitraria, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura de salud", se lee en el comunicado.

Además, enfatizaron la inscripción en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que permite a los ciudadanos estadounidenses recibir alertas y actualizaciones de seguridad directamente del Departamento de Estado. La Embajada subraya que esta herramienta es especialmente útil en situaciones de riesgo, ya que proporciona información sobre evacuaciones, cierres de fronteras o eventos que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que incluso desplazamientos rutinarios dentro de Venezuela pueden implicar riesgos significativos para la seguridad personal debido a la inseguridad generalizada, disturbios sociales y la inestabilidad política.

Con información de EFE

