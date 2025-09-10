Publicidad

MUNDO  / Embarcación atacada por EE. UU. en el Caribe giró antes del bombardeo, según The New York Times

Embarcación atacada por EE. UU. en el Caribe giró antes del bombardeo, según The New York Times

Los tripulantes de la lancha habrían intentado escapar al darse cuenta de que un avión los sobrevolaba, señala el diario, el cual citó a expertos militares que consideraron que si la embarcación se estaba retirando no habría “defensa propia”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 10, 2025 06:22 p. m.
Embarcación que atacó Estados Unidos en el Caribe.
