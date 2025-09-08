Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Mensaje de EE. UU. tras despliegue cerca de Venezuela: "No es entrenamiento, es un ejercicio real"

Mensaje de EE. UU. tras despliegue cerca de Venezuela: "No es entrenamiento, es un ejercicio real"

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, tras haber llegado sin previo aviso a Puerto Rico, dio un polémico mensaje a los marines que se encuentran en el equipo anfibio desplegado cerca de Venezuela. ¿Podría haber un posible ataque?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 08, 2025 05:53 p. m.
Donald Trump habló del régimen de Nicolás Maduro.
Varios buques y otros vehículos marinos de las Fuerzas Armadas de EE. UU. han estado acercándose a las costas de Venezuela.
Martin Bernetti/AFP