MUNDO  / "A Venezuela nadie la va a humillar": Maduro a EE. UU., al que acusa de querer robar oro y petróleo

“A Venezuela nadie la va a humillar”: Maduro a EE. UU., al que acusa de querer robar oro y petróleo

El líder del régimen afirmó que “el relato sucio” contra las “altas autoridades legítimas” del país “es una canallada”. Agregó que "Venezuela es irrelevante en el tema del narcotráfico".

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:36 a. m.
“A Venezuela nadie la va a humillar”: Maduro a EE. UU., al que acusa de querer robar oro y petróleo
Instagram de Nicolás Maduro