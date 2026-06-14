Autoridades detienen a tres adolescentes señalados de abusar de cuatro menores en Alemania

La policía alemana informó este domingo de la detención de tres de un total de cuatro adolescentes sospechosos de haber violado a cuatro niñas en la localidad de Halle, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, el este de Alemania.



En un comunicado, la policía precisó que en relación con "un delito sexual grave en perjuicio de varias niñas", cometido en un apartamento de un edificio de viviendas en el sur de Halle en la tarde del sábado, se ha podido identificar a cuatro sospechosos de entre 13 y 16 años, procedentes de Mali y Portugal.

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Tres de los cuatro menores sospechosos, que al tener entre 14 y 16 años ya han alcanzado la edad de responsabilidad penal, fueron detenidos provisionalmente por orden de la Fiscalía de Halle y puestos bajo custodia policial.

Dos de las víctimas fueron ingresadas en un hospital de Halle para recibir atención médica, mientras otras dos recibieron tratamiento ambulatorio.



Los exámenes médicos realizados a las niñas incluyen, entre otras pruebas, análisis para detectar presencia de alcohol y otras sustancias que puedan alterar la conciencia o la voluntad.



Asimismo, se llevaron a cabo exámenes forenses para la recogida de pruebas y para apoyar la investigación.

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La policía concede máxima prioridad a la investigación, en particular, en lo que respecta a los detalles de los hechos, la participación de cada uno de los implicados y el contexto, al tiempo que se han puesto en marcha las medidas procesales pertinentes, indica el comunicado.



Así funciona la justicia juvenil alemana

En Alemania, los delitos sexuales cometidos por menores de edad también son juzgados bajo la Ley de Tribunales Juveniles (Jugendgerichtsgesetz, JGG), que prioriza la rehabilitación y la reintegración social del infractor. Sin embargo, cuando se trata de delitos graves como la violación, los tribunales pueden imponer las sanciones más severas previstas en el sistema penal juvenil.

Para adolescentes de entre 14 y 17 años, la pena de prisión juvenil puede alcanzar hasta 10 años en los casos de mayor gravedad.

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La legislación alemana establece que los menores de 14 años son inimputables y no pueden ser procesados penalmente. En el caso de los jóvenes de entre 18 y 21 años, los jueces pueden decidir si son juzgados bajo la ley juvenil o la de adultos, dependiendo de su grado de madurez y de las circunstancias del caso.

AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN