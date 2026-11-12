Corte Suprema de Chile deshereda a tres hijos por abandonar a su madre con Alzheimer

La Corte Suprema de Chile confirmó la decisión que impide a tres hermanos recibir la herencia de su madre, Elsa Hormazábal, luego de que se acreditara que no le prestaron el socorro que necesitaba durante los años en que padeció Alzheimer. El caso se originó en Antofagasta y tuvo como protagonista a Yanina Segura, nieta de la mujer, quien asumió su cuidado cuando apenas tenía 20 años. La resolución cerró un extenso recorrido judicial en el que también se discutieron las obligaciones económicas y familias de los hijos de Hormázabal.

Antes de llegar al proceso por la herencia, hubo actuaciones ante los tribunales de familia relacionadas con el abandono de la adulta mayor y con el incumplimiento de una pensión de alimentos que había sido fijada para sus hijos. La decisión de la Corte Suprema confirmó los fallos de las instancias anteriores, que habían establecido que los tres hijos eran indignos para suceder a su madre. De esta manera, quedaron fuera de la herencia que pretendían reclamar después del fallecimiento de Elsa Hormazábal, ocurrido en diciembre de 2022.



¿Por qué los tres hermanos fueron considerados indignos?

Una de las claves del caso está en la legislación chilena. Según explicaron las abogadas Katy Jatano y Katy Méndez, representantes de Yanina Segura, el Código Civil contempla como causal de indignidad la falta de socorro hacia una persona que se encuentra en determinadas condiciones de vulnerabilidad. En el proceso se acreditó que Elsa Hormazábal padecía Alzheimer desde 2014. Además, una comisión médica había establecido un 50% de discapacidad mental. Los documentos médicos aportados al proceso permitieron demostrar el deterioro de su condición y las necesidades que tenía para continuar con su vida cotidiana.

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La mujer contaba principalmente con su pensión de vejez para subsistir. Ante la falta de apoyo de sus hijos, su nieta terminó encargándose de diferentes aspectos relacionados con su cuidado y de la administración de sus recursos. Las abogadas explicaron que la causal aplicada por los tribunales se relacionó con la falta de asistencia de los hijos hacia su madre, pese a que podían prestarle ayuda. El proceso no se sustentó únicamente en la situación médica de Elsa. También fueron considerados antecedentes de otros procedimientos judiciales que habían ocurrido previamente.



Los hijos ya habían sido llamados a responder por la situación de su madre

Antes del juicio relacionado con la herencia, la familia había acudido a los tribunales por un proceso de violencia intrafamiliar asociado al abandono de la adulta mayor. En esa instancia, el tribunal de familia estableció una obligación de alimentos para los tres hijos. De acuerdo con las abogadas, cada uno debía aportar cerca de 40.000 pesos chilenos. Sin embargo, esa obligación tampoco habría sido cumplida. Para la defensa de Yanina, este antecedente resultó relevante en el proceso posterior, porque permitió establecer que la falta de apoyo no se limitaba a una ausencia ocasional.



Durante los distintos procedimientos se expuso que los hijos no conocían con precisión la enfermedad que tenía su madre, los costos derivados de su atención ni las necesidades que implicaba su cuidado, elementos posteriormente incorporados al litigio en el que finalmente se discutió si podían conservar su derecho a heredar. El caso llegó hasta la Corte Suprema después de pasar por diferentes instancias y recursos judiciales. Con la última decisión, quedó confirmada la pérdida de la calidad de herederos de los tres hijos.



Yanina asumió el cuidado de su abuela cuando tenía 20 años

Detrás de la discusión jurídica también está la historia de la nieta de Elsa Hormazábal, Yanina Segura, quien había perdido a su madre cuando tenía 12 años. A partir de entonces, fue su abuela materna quien ocupó un lugar fundamental en su vida y, según contaron sus abogadas, la relación entre ambas terminó siendo similar a la de una madre y una hija. Años después, cuando Elsa comenzó a enfrentar el deterioro provocado por el Alzheimer, Yanina asumió su cuidado. En ese momento tenía alrededor de 20 años, estudiaba en la universidad y también trabajaba, situación que implicó que tuviera que aplazar aspectos de su propia vida para atender las necesidades de su abuela.



Una de las primeras actuaciones judiciales que adelantó Yanina estuvo relacionada con la posibilidad de representar legalmente a Elsa. Posteriormente llegaron los procesos por violencia intrafamiliar y, finalmente, la disputa por la herencia. Las abogadas aseguraron que durante los primeros años Yanina intentó encontrar una salida que permitiera que sus tíos también participaran en el cuidado de su madre, incluyendo responsabilidades como acompañamiento y gastos. Sin embargo, esas conversaciones no llegaron a una solución y el conflicto terminó en los tribunales.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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