Noticias Caracol  / MUNDO  / Encuentran restos que serían de Travis Decker, hombre señalado de asesinar a sus 3 hijas en EE. UU.

Encuentran restos que serían de Travis Decker, hombre señalado de asesinar a sus 3 hijas en EE. UU.

Tras más de tres meses del hallazgo de las tres hijas de Decker sin vida y con bolsas en la cabeza, las autoridades estadounidenses habrían encontrado al veterano del Ejército en una zona rural.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 19 de sept, 2025
Encuentran restos que serían de Travis Decker, hombre señalado de asesinar a sus 3 hijas en EE. UU.
Travis Decker tiene 32 años -
Redes sociales

