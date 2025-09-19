Encuentran restos que serían de Travis Decker, hombre señalado de asesinar a sus 3 hijas en EE. UU.

Las autoridades del condado de Chelan, estado de Washington, en Estados Unidos, informaron en las últimas horas sobre el hallazgo de unos restos humanos que corresponderían a Travis Decker, veterano del Ejército señalado de quitarles la vida a sus tres hijas en una zona rural.

En un informe, la oficina del Sheriff informó que “está procesando la escena con la ayuda del equipo de respuesta a la escena del crimen de WSP, para realizar un seguimiento con análisis de ADN, escribió la CCSO. La Oficina del Sheriff del Condado de Chelan se ha puesto en contacto con la familia Decker y les está brindando apoyo y actualizaciones a medida que avanza la investigación, y solicita privacidad y respeto continuos para la familia”.

La oficina del Sheriff agregó que, “si bien aún no se ha confirmado la identificación positiva, los hallazgos preliminares sugieren que los restos pertenecen” al señalado asesino.



Travis Decker, de 32 años, está siendo buscado por las autoridades estadounidenses desde el hallazgo de los cuerpos sin vida de sus tres hijas: Olivia, de 5 años, Evelyn, de 8 años, y Paityn, de 9 años. De acuerdo con el medio CNN, las tres niñas fueron encontradas con bolsas de plástico en las cabezas el pasado 2 de junio. Según los forenses, las niñas murieron por asfixia.

Las tres menores habían sido reportadas como desaparecidas por su mamá el 30 de mayo luego de denunciar que Decker no las devolvió a casa como parte de un plan de visitas que había sido ordenado por un tribunal, pues la pareja se separó hace unos años.

Según el medio New York Post, Decker sufrió un deterioro en su salud mental y estabilidad emocional, por lo cual el acceso para ver a sus hijas se limitó a solo fines de semana en una audiencia de custodia. La abogada de la familia Decker le dijo al medio citado que el señalado homicida “es un ser humano destrozado, como cualquiera que cometiera un acto tan atroz, ya sabes, no conozco una mejor manera de decirlo”. Además, señaló que Decker había recibido poca atención médica tras salir del Ejército, aunque accedió a servicios para veteranos.



Mamá de las hijas de Travis Decker denuncia fallas en ayuda a veteranos

Agregó la abogada que “lo que Whitney (mamá de las menores) cree es que las niñas seguirían vivas si nuestro sistema para veteranos y los recursos, los recursos de salud mental disponibles para nuestros veteranos, estuvieran adecuadamente financiados. No hay un solo caso que demuestre que Travis no amaba a esas niñas y que no era un padre cariñoso y activo”.

Documentos judiciales revelaron que Decker estuvo buscando a través de internet trabajos en Canadá y cómo mudarse a ese país.

Morrison Decker, papá del señalado asesino, dijo que su hijo asistía a una escuela de supervivencia en la montaña y solía sumergirse en la naturaleza y pasar varios días allí: “Parece que a veces salía y vivía fuera de la red durante hasta dos meses y medio, así que entendemos que esa es una posibilidad, que podría haber explorado esta área antes, haber distribuido suministros y tener la capacidad y el conocimiento para sobrevivir durante un largo período de tiempo”.

Como aún no se ha confirmado la muerte de este señalado asesino, aún persiste una recompensa de aproximadamente 20.000 dólares por información que conduzca a su captura.

Finalmente, Whitney Decker les solicitó a las autoridades estadounidenses cambios profundos en el sistema de alertas en Washington, pues está segura de que si se hubiera actuado con rapidez sus hijas hubieran sido encontradas con vida. “Es muy importante para Whitney solucionar eso”, manifestó el abogado de la mamá de las niñas.

