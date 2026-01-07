Marco Rubio habla del plan que Estados Unidos tiene para Venezuela: “No estamos improvisando”

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este miércoles 7 de enero que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, luego de una audiencia que sostuvo con en el Congreso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"No estamos improvisando", aseguró Rubio a periodistas tras una sesión informativa para senadores a puerta cerrada en el Capitolio.

"Les hemos detallado los planes. Se los hemos descrito", insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas, como Shri Thanedar, quien dijo a la AFP que estaba "muy impresionado" con el ejército estadounidense, pero criticó a la administración de Trump por no informar a los legisladores sobre la operación.



Poco antes, el secretario de Estado también se refirió al barco con petróleo interceptado recientemente.



"¿Saben lo que están pidiendo las autoridades interinas en Venezuela? Quieren que ese petróleo incautado forme parte de este acuerdo", explicó Rubio haciendo referencia a lo dicho en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, en que la nación suramericana enviará hasta 50 millones de barriles para que sean comercializados por la nación norteamericana.



Entretanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el presidente Donald Trump recibirá a las petroleras estadounidenses el viernes. "Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela", declaró. (Lea también: Las exigencias de Trump con el petróleo venezolano y contradicciones que tiene con Delcy Rodríguez)

Publicidad

"Seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América", añadió.



¿Cuál sería el plan sobre Venezuela?

Hasta ahora, el plan estadounidense se basa en gran medida en lo que Trump dijo el martes que era un acuerdo para que Venezuela entregara entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para que luego los vendiera.

La petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) dijo que estaba discutiendo ventas de petróleo con Estados Unidos para la "venta de volúmenes de petróleo" bajo los marcos comerciales existentes. Pero el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, indicó que Washington estaba considerando un control a largo plazo sobre el petróleo de Venezuela.

Publicidad

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado de respaldo, y luego indefinidamente, en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela", dijo Wright en un evento de energía de Goldman Sachs.

Trump se reunirá el viernes con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses, de quienes ha dicho que invertirán en las deterioradas instalaciones de Venezuela, a pesar de que ninguna empresa ha hecho aún tales promesas en medio de la agitación en el país. "Es solo una reunión para discutir, obviamente, la inmensa oportunidad que tienen estas compañías petroleras ahora mismo", expresó Leavitt a los periodistas.

La Casa Blanca agregó que se levantarían las sanciones a algunas partes del sector petrolero de Venezuela para facilitar las exportaciones de crudo extrapesado de Venezuela.

Mientras tanto, Washington también recurre a su bloqueo naval para impedir que Venezuela venda lo que Estados Unidos dice es petróleo sancionado a sus aliados Rusia, China e Irán. (Lea también: EE. UU. intercepta un buque petrolero en el Caribe y uno en el Atlántico relacionados con Venezuela)

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP