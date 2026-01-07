En vivo
Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Venezuela reveló imágenes de edificios no militares atacados por EE. UU. durante captura de Maduro

Venezuela reveló imágenes de edificios no militares atacados por EE. UU. durante captura de Maduro

Una de las estructuras afectadas es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas que, según sus funcionarios, fue impactado por un misil de más de 4 metros de largo. También denunciaron la destrucción de “toneladas de medicinas”.

Por: AFP
Actualizado: 7 de ene, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Venezuela reveló imágenes de edificios no militares atacados por EE. UU. durante captura de Maduro
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), uno de los edificios atacados por EE. UU. -
Captura de pantalla de IVIC

Autoridades de Venezuela denunciaron la destrucción de infraestructuras no militares durante los ataques de Estados Unidos que llevaron a la captura de Nicolás Maduro, incluidos una instalación científica y un almacén de medicinas en las inmediaciones de la capital. (Lea también: Destituyen al jefe de seguridad de Maduro, a quien habrían capturado: ¿qué cargos enfrentaría?)

El ejército estadounidense atacó Caracas y otros tres estados aledaños en un operativo el 3 de enero para capturar al depuesto líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, en el que al menos un civil y 56 soldados venezolanos y cubanos murieron.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo tras el ataque, que poblaciones fueron afectadas y que ofrecería información sobre heridos y muertos, aunque aún no hay parte oficial.

Usaron “aviones de bombardeo estratégico”

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, difundió un video en su canal de Telegram que muestra la destrucción de uno de los edificios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ubicado en la periferia de Caracas. "Dos misiles impactaron directamente en el área", dijo.

"El ataque ha sido total: estas zonas albergaban servidores y equipos esenciales para nuestras redes computacionales que fueron completamente devastados", explicó Jiménez.

Las imágenes muestran el lugar repleto de escombros, estructuras metálicas derretidas y fragmentos de misil. Otros cuatro edificios del IVIC también sufrieron daños, agregó la ministra.

A través de la cuenta de Instagram del instituto, sus funcionarios detallaron que en medio de la investigación que adelantan pudieron establecer que las instalaciones fueron atacadas con “un misil de tipo AGM-154 C-1, una bomba guiada de planeo de precisión de más de 4 metros de largo, diseñada con tecnología infrarroja y enlace de datos para atacar objetivos en movimiento como buques o defensas costeras”.

También aseguraron que pudieron determinar que fueron usados “aviones de bombardeo estratégico, capaces de neutralizar sistemas de radar con tecnología de sigilo”.

Los destrozos también alcanzaron La Guaira, estado portuario vecino de Caracas en el que los misiles impactaron zonas residenciales y se produjo al menos una muerte civil.

El gobernador del estado, Alejandro Terán, denunció la destrucción de un almacén de supuestos de medicamentos. "Calcinadas toneladas de medicinas, toneladas de alimentos", dijo en un video publicado en sus redes sociales, sin aportar pruebas que corroboren que el material afectado tuviese relación con insumos médicos.

Terán aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "tiene todo bajo control" en la zona. (Lea también: PDVSA, estatal petrolera de Venezuela, confirma negociación para venta de crudo a Estados Unidos)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP

