Encuentran sin vida y en una maleta a niño desaparecido en Brasil: lo dejaron frente a un cementerio

Un niño de 6 años reportado como desaparecido en Brasil fue hallado horas después sin vida. Su cuerpo había sido metido en una maleta y abandonado frente a un cementerio en Belém, en el estado de Pará.

El menor de edad fue identificado como Paulo Guilherme Guerra. Su familia lo buscaba desde el domingo 26 de octubre y un día después se conoció la noticia fatal. Sus allegados lo reconocieron en el sitio donde se localizó el cuerpo. (Lea también: Fotos y videos | Desgarradoras escenas que dejó operativo en Río de Janeiro)



Había un guante de boxeo junto al cuerpo del niño

Medios brasileros informaron que un transeúnte que pasaba por el cementerio en la mañana del lunes vio la maleta tirada y decidió abrirla. Allí descubrió el cadáver y avisó a las autoridades.

Según informó el medio Band de Brasil, en la maleta también había un guante de boxeo. Se desconoce si esto tiene que ver con el abuelo del menor de edad, que es entrenador de pugilistas.



¿Qué se sabe del asesino?

G1 de Globo indicó que la Policía Civil emitió un comunicado en el que señaló que se investigan las circunstancias en las que fue asesinado el niño de 6 años y quién o quiénes están involucrados en el crimen.



También se solicitaron análisis forenses y están entrevistando a testigos para la investigación, que fue asumida por la División de Homicidios.



Aunque las autoridades no han informado de sospechosos, Band publicó que un hombre fue linchado por la comunidad, que lo creyó sospechoso del asesinato de Paulo.

Según ha trascendido, el supuesto asesino había sido visto empujando una carretilla en la que llevaba una maleta con características similares a las de la valija en la que fue hallado el niño en Brasil.

El medio Gazeta Carajás detalló que el presunto homicida, identificado como George Amilton dos Santos, fue pateado y golpeado con palos hasta la muerte, en hechos ocurridos en la noche del lunes, el mismo día que descubrieron el cuerpo del menor de edad.

Dicho medio agregó que el sujeto tenía antecedentes penales por el delito de violación de una persona vulnerable, por hechos cometidos en 2004 y 2016.

En su vivienda, agrega, encontraron varias maletas similares a la utilizada para meter el cuerpo de Paulo Guilherme, además de imágenes con contenido explícito de menores de edad en el teléfono móvil del señalado asesino.

