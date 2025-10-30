Fiscalía de México revela a qué situación estuvo relacionado el crimen de B King y Regio Clown

Durante la noche de este jueves se produjo el mayor avance hasta ahora en el caso del asesinato en México de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown. Según informaron autoridades locales, un total de 16 personas, la mayoría extranjeras, fueron detenidas por su presunta relación con el crimen. Entre los capturados está quien sería el autor intelectual, identificado como alias El comandante.

La Fiscalía del estado de México, donde los cadáveres de los músicos fueron hallados en septiembre pasado, reveló, además, que el crimen estuvo relacionado con la "distribución y comercialización de narcóticos" en eventos donde aparecieron los músicos.

Entre los detenidos destaca un mexicano identificado como Cristopher "N" (por ley se reservan los apellidos) alias "El Comandante" y quien es señalado como el principal responsable del crimen. Según las investigaciones, Sánchez y Herrera debían encontrarse con este individuo el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez con vida en Ciudad de México.



Ambos colombianos viajaron a este país en septiembre pasado para presentarse en una serie de eventos. Su mánager denunció su desaparición y sus cadáveres fueron encontrados el 22 de septiembre en municipio del estado de México, vecino de la capital. Entre los detenidos hay además mujeres y hombres originarios de España, Colombia, Cuba y Venezuela, añadió el comunicado, según el cual las capturas se dieron en días y lugares distintos.

Según el informe de la fiscalía, el primero que brinda con detalles de las investigaciones, los asesinatos de Herrera y Sánchez se produjeron luego de que ambos participaron en eventos musicales en los que se comercializaron drogas sintéticas procedentes de Colombia.

