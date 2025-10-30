En vivo
MUNDO  / Rey Carlos III inició proceso para despojar de títulos al príncipe Andrés, salpicado en caso Epstein

Rey Carlos III inició proceso para despojar de títulos al príncipe Andrés, salpicado en caso Epstein

El príncipe, “será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor”, precisa el comunicado del palacio de Buckingham.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de oct, 2025
Rey Carlos III inició "proceso formal" para despojar de títulos al príncipe Andrés, por caso Epstein
Príncipe Andrés -
AFP

