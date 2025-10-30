Rey Carlos III inició proceso para despojar de títulos al príncipe Andrés, salpicado en caso Epstein

El rey Carlos III inició este jueves “un proceso formal” para retirar los “títulos y honores” a su hermano, el príncipe Andrés, quien está siendo investigado por sus vínculos con el financiero estadounidense y pedocriminal Jeffrey Epstein, según informó el palacio de Buckingham.

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor", precisa el comunicado.

Asimismo, Andrés deberá dejar su residencia oficial, Royal Lodge. “Se ha entregado una notificación formal para [que] renuncie al contrato, y se mudará a una vivienda privada alternativa”, añade la misma fuente.



El segundo hijo de Isabel II, de 65 años, ha vivido en esa mansión de 30 habitaciones junto a su exesposa, Sarah Ferguson, desde 2003. Según la agencia Press-Association, se trasladará a la finca de Sandringham Estate, en Norfolk, a unos 180 kilómetros al noreste de Londres.



En los últimos meses, la presión para que Andrés abandonara Royal Lodge —ubicada en la propiedad real de Windsor— se intensificó, especialmente tras la publicación la semana pasada de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal denunciante de Jeffrey Epstein.

En el libro, Giuffre relata que fue utilizada como esclava sexual por Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 antes de ser juzgado, y revela que mantuvo relaciones sexuales en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

