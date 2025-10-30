En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Piden cuatro años de prisión para reconocido exactor de cine para adultos por homicidio

Piden cuatro años de prisión para reconocido exactor de cine para adultos por homicidio

La Fiscalía de Valencia, en España, solicitó la pena para Nacho Vidal, tras la muerte de un fotógrafo ocurrida en 2019 durante un ritual con veneno de sapo bufo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Nacho Vidal
Tomada de Facebook: Nacho Vidal

