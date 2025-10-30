En vivo
Maduro pide quitar nacionalidad a “vendepatrias” que estén de acuerdo con una invasión a Venezuela

El chavista solicitó al Tribunal Supremo de Justicia retirar “toda la documentación y todo lo que haya que quitarle” a estas personas. Diosdado Cabello apoyó la idea y dijo que “quien pida la invasión de su propio país está renunciando a la nacionalidad”.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Maduro pide quitar nacionalidad a “vendepatrias” que estén de acuerdo con una invasión a Venezuela
