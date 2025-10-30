"Todo es negociable": habla abogado del presidente Petro sobre inclusión de EE. UU. en Lista Clinton

Las sanciones económicas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y sus allegados debido a la crisis diplomática con Estados Unidos son "negociables", dijo el abogado del mandatario en entrevista con la AFP este jueves. Después de una guerra de palabras de un lado y de otro, el presidente estadounidense Donald Trump decidió incluir a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro de Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), también conocida como Lista Clinton, con fuertes sanciones económicas.

La medida bloquea sus bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense o con capital de ese país bajo el argumento de que Petro no hace suficiente para frenar el narcotráfico. Según el abogado estadounidense Daniel Kovalik, los sancionados "ya tienen congeladas" las tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias, con dificultades incluso para acceder a su salario como funcionarios públicos. En los últimos días, una empresa de combustible asociada a Estados Unidos se negó a repostar el avión presidencial en España.

"La mayoría de las veces un caso así se resuelve mediante negociaciones o diplomacia (...) todo es negociable", dijo en inglés Kovalik, también defensor de derechos humanos. Kovalik planea recurrir a los tribunales estadounidenses y ante el Departamento del Tesoro, encargado de las sanciones, para presentar pruebas de que las acusaciones de Trump son falsas. Ambos procesos serán "largos y lentos", agregó el letrado en videollamada desde la ciudad estadounidense de Pittsburgh.



El abogado confía en que ganarán este caso porque Petro "es inocente" de las acusaciones de Trump, que lo llamó "líder narcotraficante" sin pruebas. Kovalik también defiende a su esposa, Verónica Alcocer. El también profesor y activista dice que a Petro "lo están castigando" por sus posturas contrarias a Washington: el rechazo a los mortíferos ataques estadounidenses en el Caribe y Pacífico, su defensa de los palestinos y su oposición a una posible intervención en Venezuela.



Trump tiene total potestad para decidir a quién incluye o excluye de la lista. De no llegar a un acuerdo, Petro seguirá allí después de su mandato y del de Trump. Además, cualquier empresa internacional o gobierno que colabore con Petro se expone a sanciones, según el abogado, quien advirtió que no cobrará por sus servicios.

Petro está "preocupado" y planean pedir una exención de la sanción para los gastos relacionados con su hija menor. Abogado y presidente se conocieron en los 2000, uno de los momentos más sangrientos del conflicto colombiano, cuando ambos denunciaban la connivencia entre el Ejército colombiano y los escuadrones paramilitares. "Eso nos unió".

