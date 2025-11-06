En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Identifican al asesino de Carlos Manzo, alcalde de México: era un adolescente de 17 años

El cuerpo del menor de edad ya fue entregado a su familia, quien informó que el joven había desaparecido una semana antes del crimen. Autoridades hablaron de otros involucrados en el hecho.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 6 de nov, 2025
AFP/Captura de pantalla

