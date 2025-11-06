Identifican al asesino de Carlos Manzo, alcalde de México: era un adolescente de 17 años

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que fue identificado el autor material del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en México, señalando que se trata de un adolescente de 17 años, abatido tras el ataque.

El fiscal Carlos Torres reveló que se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario del vecino municipio de Paracho, cuyo cuerpo fue entregado a su familia el 5 de noviembre, el mismo día que la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, tomó posesión como presidenta municipal sustituta de la ciudad de Uruapan.



Lo que se sabe del adolescente señalado de matar al alcalde Carlos Manzo

El asesinato del político se dio tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan el pasado sábado 1 de noviembre.

Según las autoridades, uno de los presuntos agresores había sido abatido tras el ataque y se rumoraba que era un menor de edad. Además, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.



Este jueves 6 de noviembre, el fiscal Torres confirmó en una rueda de prensa que el adolescente era el autor material del crimen.



“La familia de Víctor Manuel reconoció que se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando en esta investigación”, dijo el funcionario.

Según él, la autopsia realizada al cuerpo del menor de edad, "en particular la prueba de rodizonato de sodio (para detectar residuos de plomo) resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina, información que fue ratificada por sus familiares”.

Torres añadió “que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio está relacionado con grupos de la delincuencia organizada”.

Autoridades han identificado que, en Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.



Esposa de Carlos Manzo asumió alcaldía de Uruapan

Grecia Quiroz tomó posesión como presidenta municipal sustituta de la ciudad y aseguró que el legado de su esposo, de lucha y de justicia, "está más fuerte que nunca".

El nombramiento de Quiroz, quien será la alcaldesa del lugar durante el periodo 2024-2027, se dio durante la sesión extraordinaria del Congreso del estado de Michoacán que en días anteriores aprobó la propuesta del diputado del 'Movimiento Independiente del Sombrero', Carlos Bautista, con 38 votos a favor de los 40 diputados que integran la legislatura.

"Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos que los políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con el corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó", dijo Quiroz al aceptar el nombramiento.

"Vengo con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado Michoacán, por nuestro México. Hoy el legado Carlos Manzo está más fuerte que nunca", añadió.

Dijo que a pesar del asesinato de su esposo, "este movimiento del sombrero no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo firme con la firme convicción que él me enseñó (...) su legado va a seguir, así hayan callado su voz (...) Carlos Manzo no quedará en el olvido".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Quiroz sería la nueva presidenta municipal de Uruapan. "Acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

Reveló que el martes se reunió con Quiroz, con el hermano del alcalde asesinado y sus colaboradores cercanos, a quienes expresó su solidaridad y escuchó sus exigencias de justicia.

