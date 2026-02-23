Alcalde de Tapalpa da reporte sobre 'narcobloqueos' tras operativo contra alias El Mencho

Luego del operativo que realizaron las autoridades mexicanas en Tapalpa, Jalisco, en el que murió el capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias El Mencho, la situación en este y otros estados de México enfrentan una dura ola de violencia y 'narcobloqueos' realizados por grupos criminales para evitar la movilización de más autoridades.

En diálogo con Noticias Caracol En Vivo, el alcalde del municipio de Tapalpa, Antonio Morales, dio un reporte sobre las afectaciones en su municipio y cómo se está manejando la ola de violencia desatada por criminales tras la caída de alias El Mencho.



¿Qué es un narcobloqueo?

El alcalde Morales señaló que “el gobierno federal denomina ‘narcobloqueo’ a los bloqueos que hay en las carreteras o avenidas importantes con vehículos que incendian con gasolina. Esto se hace para evitar la circulación y el acceso de fuerzas del orden”. Detalló que tras el operativo en su municipio se han presentado narcobloqueos en zonas aledañas e incluso en otros estados del país.

Los narcobloqueos, según reseñó el mandatario local, iniciaron sobre el mediodía del domingo, horas después del operativo militar. Sobre la situación en Tapalpa, señaló que "bloquearon los accesos a nuestro municipio. Nosotros tenemos 4 vías de acceso a Tapalpa, uno de ellos es el principal, el que conecta a la ciudad de Guadalajara, que fue el que sufrió más daños con cuatro bloqueos con vehículos incinerados”.



¿Por qué alias El Mencho estaba en Tapalpa?

Sobre la presencia de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Tapalpa, el alcalde Morales aseguró que las autoridades locales no tenían conocimiento. Aseguró que el domingo en horas de la mañana se alertaron por las aeronaves que sobrevolaban la zona y que inmediatamente se comunicó con la seguridad estatal, quienes le dieron aviso sobre el operativo militar que se estaba llevando a cabo.



"Nuestro municipio es turístico, cada semana recibimos miles de turistas que vienen a descansar con la familia, con los amigos, que vienen a recrearse, al esparcimiento. Desconocemos las personas que arriban a este lugar", planteó y agregó que la zona en la que se dio el enfrentamiento "es turística, hay cabañas, casas de campo y desarrollos turísticos".

Antonio Morales, alcalde de Tapalpa, también indicó que en su municipio, que hace parte del estado de Jalisco, no es común notar la presencia de criminales y narcotraficantes. “No convivimos con ellos, aquí en Tapalpa este fin de semana nos dimos cuenta que estaban por aquí, andan con un perfil bajo y tratan de no llamar la atención y a veces pasan inadvertidos, no nos damos cuenta que están en nuestros municipios”.

También señaló que, en medio de los enfrentamientos que se llevaron a cabo entre autoridades militares y criminales, resultaron heridos algunos civiles y afectados algunos establecimientos de comercio. "Dos personas menores de 18 años y una persona mayor que estaban practicando senderismo en el sitio fueron alcanzados por el fuego cruzado. Algunas cadenas de autoservicio resultaron afectadas, incendiadas. Dentro de lo que cabe no pasó a mayores".



¿Cómo avanza la situación?

Morales aseguró que tanto en Tapalpa, como en otros estados de México, "permanece el código rojo por parte del gobierno del Estado, y la indicación es que la ciudadanía permanezca resguardada en espera de nuevas indicaciones. La recomendación es que sigan en sus hogares, estamos a la espera de las indicaciones de la autoridad federal, esperamos que poco a poco se normalice la situación".

Esto coincide con las declaraciones que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo. "El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. El país “está en paz, está en calma y estamos trabajando”, añadió.

