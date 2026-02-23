Periodista mexicano relata que fue atacado durante ola de violencia tras muerte de alias El Mencho

Las autoridades de México dieron con la baja de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como alias El Mencho. El hombre era líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los más buscados por México y Estados Unidos. Tras su muerte se desató una ola de violencia en el país.

Un periodista que estaba cubriendo en Jalisco terminó en medio de las balas. Se trata de Otoniel Martínez, quien hace parte del medio TV Azteca, miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL). El periodista mexicano habló en Noticias Caracol En Vivo y dio detalles de la tensa situación que vivió hace tan solo un día, cuando se desató la ola violencia en México tras la muerte de alias El Mencho.



"Se cumple un día completo, 24 horas, después de ver de frente la furia con la que respondió el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la caída de su líder y su fundador, 'El Mencho'", comenzó relatando Martínez, quien sobre las 9 de la mañana, hora local, se movilizaba en un vehículo en Jalisco, lugar donde se dio el operativo contra el criminal.



¿Cómo fue el ataque a periodista tras ola de violencia en México?

El periodista se encontraba en el cubrimiento de dos eventos diferentes: el primero era deportivo, la Media Maratón Internacional en la que participan cerca de 23.000 atletas; y la segunda, un colectivo de madres y padres de desaparecidos se encontraban colocando fichas de búsqueda. "Estábamos en un punto conocido como La Glorieta de los Niños Héroes (...) Cuando empiezan los rumores de boca en boca, que decían que algo estaba ocurriendo en Jalisco y segundos después empezamos a ver cómo los cuerpos de emergencia se empiezan a movilizar", contó Martínez

Ambulancias y patrullas de la Policía del estado de Jalisco comenzaron a pasar a gran velocidad por la vías cercanas a donde se encontraba el periodista de TV Azteca, cuando, según él, en cuestión de minutos, se empezaron a ver las columnas de humo de los narcobloqueos en diferentes puntos del estados. "Guadalajara, la capital de Jalisco, se convierte prácticamente en una ciudad fantasma. Empezamos a hacer los recorridos para documentar lo que estaba ocurriendo, porque a esa hora, 12 del día, ya se tenía confirmado que se trataba de un operativo en Tapalpa, que es un municipio que se encuentra a unos 40 km de la capital jaliciense en donde ocurrió el el operativo y en donde cayó 'El Mencho', pero que desató la furia del Cártel Jalisco prácticamente en toda la República Mexicana".

El periodista efectuó los reportes desde la zona e hizo el cubrimiento desde uno de los narcobloqueos, en el que las autoridades ya removían varios vehículos que habían sido incinerados. Allí mismo también, al parecer, se hacía el levantamiento del cuerpo de un presunto criminal y estaban trasladando a dos detenidos que tendrían relación con ese bloqueo. (Lea: El "reinado de terror" de alias El Mencho: así fue trayectoria criminal de capo abatido en México).

"Leo a través de los comunicados oficiales del Gobierno que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara estaba operando de manera normal y por eso mi compañero y yo decidimos tomar la carretera para llegar al aeropuerto. Apenas habíamos recorrido 6 km cuando vemos de frente la furia de estos encapuchados que a la distancia pensamos que eran hombres, quizá policías que estaban cerrando la circulación por protección de quienes estábamos circulando en esa carretera, pero no", relató Martínez.

Cuando se acercaron un poco más se dieron cuenta que eran cuatro sujetos encapuchados, con el rostro cubierto y armados. "Con esa arma en mano hacen una señal a todos los automovilistas que por ahí circulábamos a que nos desviáramos del lado derecho. Mi compañero al volante hace la maniobra para alejarnos del peligro y es cuando escuchamos por lo menos tres detonaciones y uno de esos disparos alcanza nuestra ventanilla trasera izquierda... atraviesa completamente la camioneta y sale por el lado derecho atravesando toda la lámina".

El periodista aseguró que su compañero que conducía aceleró y se alejó rápidamente de la zona. "Kilómetros más adelante nos detenemos en un mercado, en un estacionamiento del mercado San Isidro para revisar lo que había pasado y nos dimos cuenta que afortunadamente y por cosa de segundos y centímetros eso quedó solamente en daños materiales", aseguró.

El mexicano trató de explicar los momentos de terror que sintió junto a su compañero cuando su vehículo recibió los impactos de bala. "No hemos tenido tiempo de procesar quizá de manera detallada lo que el día de ayer vivimos. No nos hemos detenido en la jornada, tú sabes cómo son en medio de episodios como estos no hemos parado. La verdad es que solamente utilizamos unos minutos para ambos informarle a la familia que estábamos bien, informarle al equipo que habíamos salido ilesos de ese ataque directo y y hemos tenido entre algunos lapsos, minutos para nosotros platicar", contó.

