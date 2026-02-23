Los influencers víctimas de alias El Mencho, capo que cayó en operativo y generó ola de violencia

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco, México, según confirmaron el domingo fuentes del Gobierno mexicano.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región. Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona.



Alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.



Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.

Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país. En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).

Influencers víctimas o relacionados con alias El Mencho

De acuerdo con medios locales, alias El Mencho tendría relación la muerte de varios creadores de contenido e influencers con presencia en redes sociales. Uno de los más conocidos fue el caso de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido en redes sociales como El Pirata de Culiacán y quien fue asesinado poco después de decir comentarios insultantes a través de un video en contra del líder criminal.

La muerte de la creadora de contenido y empresaria Valeria Márquez, cuyo muerte fue registrada en redes sociales cuando hacía una transmisión en vivo. Su asesinato fue vinculado por medios locales a la estructura del cártel a través de Ricardo Ruiz Velasco, alias El RR, un alto mando cercano a alias El Mencho. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han confirmado esa versión.

La modelo venezolana Daisy Ferrer Arenas, quien trabajaba en un bar en Guadalajara, fue víctima de asesinato. Medios locales de México indicaron que la joven era pareja de era novia de Daniel Quintero, alias El Dany, líder junto a alias El Mencho del CJNG. La joven desapareció en diciembre de 2012 y días después encontraron su cuerpo.