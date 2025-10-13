En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / "Hoy puedo respirar": esposa del hombre colombo-israelí liberado por Hamás agradeció a Petro y Trump

"Hoy puedo respirar": esposa del hombre colombo-israelí liberado por Hamás agradeció a Petro y Trump

En una declaración pública, Rebecca Bohbot afirmó que su esposo, Elkana, "estuvo sometido a dos años de miseria insoportable", pero que hoy "marca el cierre del capítulo más oscuro de nuestras vidas".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 13 de oct, 2025
Primera imagen del colombiano Elkana Bohbot junto a su esposa tras ser liberado por Hamás
Primera imagen del colombiano Elkana Bohbot junto a su esposa tras ser liberado por Hamás -
Instagram: @rebeccabohbot91

