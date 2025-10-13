"Estaban en algo raro": mejor amigo de Regio Clown revela detalles de muerte de B King en México

El doble homicidio de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como DJ B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown sigue generando reacciones y noticias en México y a nivel internacional. En la búsqueda de promocionar su carrera musical en el país norteamericano, el reguetonero colombiano encontró la muerte junto a su colega en extrañas circunstancias que todavía están por establecer.

Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, concedió una entrevista al periodista Rafael Poveda en el podcast Más Allá del Silencio desde el lugar en el que, según aseguró, está escondido tras recibir múltiples amenazas y temer por su vida tras lo ocurrido con sus colegas. Mastracci reveló que trabajó durante varios años con Clown promoviendo carreras de artistas latinos en México, motivo por el que decidieron contratar a B King para un evento.



¿Cómo fueron los últimos días de B King en México?

Mastracci dijo que fue Regio Clown quien le propuso llevar a B King al evento que estaban preparando en México y él aceptó porque conocía de años atrás el trabajo del cantante colombiano. "La idea de Regio era impulsar a los artistas de su país. Por eso muchas personas se preguntan, ¿por qué le pagaron 1.500 dólares, por qué lo metieron un hotel de lujo, por qué lo mandaron con escolta? Porque así se trata un artista y para nosotros B King era un artista".

El hombre aseguró que sus shows eran muy conocidos en México porque tenían DJs, cantantes, bailarines, contorsionistas y diferentes tipos de artistas para su público. "Me arrepiento mucho de no haber hecho un registro de esa fiesta, porque la fiesta se llamaba Sin Censura", aseguró y explicó que por eso llegó Angie Miller, bailarina y creadora de contenido para adultos al show, donde "bailó y quedó con poca ropa".



Detalló que en la fiesta se presentaron otros artistas como DJ Camila Gutiérrez, DJ Fumaratto, DJ Valery Bautista, entre otros, y negó que Angie Miller y B King tuvieran una relación, "ellos tenían 4 días conociéndose. De los 4 días yo creo que se habrán visto dos".

"Queríamos impulsar la carrera de B King porque tenía el talento y nosotros teníamos los materiales" y señaló que del evento todos salieron muy felices y se fueron a dormir a las 7:00 de la mañana. El 16 de septiembre, en horas de la tarde fue la última vez que tuvo contacto con sui amigo Regio Clown y B King. "Ellos me invitaron al gimnasio, y yo le dije, 'Yo me voy a acostar a dormir, yo no voy a ir al gimnasio'".



Rogelio Mastracci recordó que a las 3:00 de la mañana del día siguiente a su casa llegaron Angie Miller y el mánager de B King muy preocupados. "¿Cómo me van a tocar la puerta de mi casa para decirme que no aparecen? ¿Dónde estaba Camilo Mánager cuando su artista fue al gimnasio en un país que no conoce? Entonces yo le dije: Hablamos mañana y seguí durmiendo".

A las 7:00 de la mañana llegó al hotel y se dio cuenta que Regio Clown y B King todavía no aparecían. Alertaron a las autoridades, pero estas les dijeron que debían esperar 24 horas. Conmovido hasta las lágrimas, dijo que sabía que Regio no se iría de fiesta sin avisar y que algo malo había pasado, por lo que acompañó al mánager de B King a colocar la denuncia.

Mastracci negó que su amigo estuviera ligado a negocios de venta de droga. Cuando Poveda le preguntó que creía que había pasado, con la voz entrecortada dijo: "Querían más. Los dos querían más. Habrá sido un negocio mal hecho".

El periodista colombiano le dice que no entiende lo que está tratando de decir y Mastracci agregó a su declaración que "yo vi, bueno, en las redes se publicó donde ellos dicen que iban a hacer negocios porque querían más, querían más fama, querían más poder y es que se fueron a hacer un negocio".

Pero insistió en que "yo no sé qué tipo de negocio hicieron ellos. Mi negocio con ellos era artístico, exclusivamente artístico".

Finalmente, Mastracci reveló que "uno siempre escucha cosas" y que los planes de B King y Camilo Mánager "se querían quedar en México porque querían impulsar su carrera, porque querían vivir un poco más. Yo no estaba de acuerdo, yo no estaba de acuerdo con que ellos se quedaran aquí en México".

El amigo de Regio Clown aseguró que temía por su vida, como muchas personas cercanas al artista. Afirmó que "no merecían morir en la manera en la que murieron, de verdad, pero de que estaban en algo raro, estaban en algo raro. Nunca hubo un rescate, nunca hubo una llamada, nunca hubo algo que indicara algo para poderlos salvar. Simplemente desaparecieron y los mataron".

