Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Esta es la moto BMW adaptada para el papa León XIV y que será subastada por una buena causa

El sumo pontífice la bendijo y firmó para aumentar el precio que darán por ella en octubre. "Lo que inicialmente sonaba más como una idea loca, se ha convertido en una gran campaña benéfica”, dijo uno de los directivos de la compañía automotriz.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 21 de sept, 2025
Handout / VATICAN MEDIA / AFP

