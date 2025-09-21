Esta es la moto BMW adaptada para el papa León XIV y que será subastada por una buena causa

Una moto BMW R 18 Transcontinental fue creada y adaptada especialmente para el papa León XIV, quien pudo apreciar el vehículo, único en su clase, en la Ciudad del Vaticano.

Pero el sumo pontífice no se quedará con la motocicleta, ya que esta será subastada para ayudar a un grupo de niños en Madagascar, según confirmó la propia compañía automotriz.



¿Cuáles son las características de la BMW R 18 diseñada para el papa León XIV?

Según lo informado por BMW Group, “la R 18 Transcontinental fue donada por BMW Motorrad Deutschland y perfeccionada por el concesionario BMW Motorrad Witzel. Witzel y Thomas Draxler, fundador de JESUS-BIKER, tuvieron la idea de crear una motocicleta completamente única para el Papa y por una buena causa”.

La moto “fue pintada en color blanco nácar y se le colocó el escudo del Vaticano, entre otras modificaciones”, detalló el grupo.



De acuerdo con el Vaticano, el vehículo tenía “un diseño que evocaba al papamóvil”. Además, cuenta con un casco a juego y una chaqueta de motociclista blanca, confeccionados especialmente para el sumo pontífice. (Lea también: León XIV cumple 70 años: el papa más joven en tres décadas celebra su cumpleaños en el Vaticano)



El recorrido de la BMW R 18 Transcontinental antes de llegar al Vaticano

Salió el 31 de agosto de 2025 desde Motorrad Witzel, en Sennfeld, en un 'Peace Ride' (Paseo por la Paz) hasta Roma, pasando por Schaafheim, Altötting y Verona, acompañado de servicios religiosos que recogieron mensajes de paz que el papa León XIV recibió.

Al llegar al Vaticano, el obispo de Roma se sentó por unos instantes en la motocicleta, la cual bendijo y firmó. El Papa Francisco ya había firmado una Harley-Davidson especialmente modificada en 2019.

La BMW R 18 Transcontinental regresó a Múnich, donde le dieron una capa adicional de pintura "para que no se pierda la firma del Papa", explicó Claus Dempewolf, de los Jesus Bikers. Permanecerá expuesta en el BMW Welt del Parque Olímpico hasta el 7 de octubre, antes de ser subastada en Sotheby's el 18 de octubre.

Se espera que la oferta inicial ronde las seis cifras y el dinero que se consiga será para ayudar a los niños de Madagascar. Según información compartida por el Vaticano, unas 20.000 personas trabajan en minas de mica, un material con gran demanda en todo el mundo en las industrias automotriz y electrónica. Casi la mitad de los mineros son niños.

Los ingresos de la subasta, señala la Santa Sede, se destinarán a la construcción de una escuela para los niños de las minas, con el apoyo de la ONG local Tsimoka. "El futuro de los niños solo se puede lograr mediante la educación", aseguró el padre Karl Wallner, director nacional austriaco de Missio, uno de los promotores de la iniciativa.

Markus Flasch, CEO de BMW Motorrad, dijo que “lo que inicialmente sonaba más como una idea loca, se ha convertido en una gran campaña benéfica. Estoy feliz de que en BMW Motorrad podamos apoyar proyectos de ayuda para niños en Madagascar con nuestra R18 Transcontinental. También quiero agradecer al Papa León XIV por tomarse el tiempo para apoyar este proyecto”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co