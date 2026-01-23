Esta sería la causa del grave accidente de trenes en España: esto revela informe

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren Iryo accidentado el pasado domingo 18 de enero y la deformación observada en el carril son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cuál sería la causa del grave accidente de dos trenes en España?

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", precisa la nota publicada por la entidad encargada de averiguar qué provocó el siniestro, que causó 45 muertos en una vía de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba (sur).

Esta hipótesis, advierte, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores. La CIAF explica que, además de las muescas encontradas en el tren descarrilado, se detectaron otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres unidades ferroviarias diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.



Por ello, plantea como hipótesis que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento. En el tren accidentado, los investigadores detectaron muescas en la banda de rodadura de las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5.



Subraya la CIAF que estas muescas en las ruedas y la deformación en el carril pueden responder a que este estuviese fracturado. Al estar interrumpida su continuidad, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente.

Publicidad

Ello provocaría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda. Sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, había terminado volcado hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado. Concluye que una vez se determinen las causas de la rotura se podrán establecer nuevas líneas de investigación.

Lea: Influencer argentino relató dramático momento que vivió en el descarrilamiento de trenes en España



¿Cuántas personas fallecieron en el accidente de trenes en España?

La cifra de fallecidos asciende a 45 personas, cifra que se corresponde con desaparecidos en el accidente, lo que supone el fin de la búsqueda de cadáveres a la espera de las últimas identificaciones De ellos, 43 ya fueron identificados, todos ellos a través de sus huellas dactilares menos uno, cuya identificación se hizo con el ADN.

Publicidad

De ellos, 22 son mujeres y 21 hombres, entre los que hay un menor. Cuarenta de los fallecidos son españoles y el resto tres mujeres de nacionalidades rusa, alemana y marroquí. Respecto a los heridos, de las 123 atenciones iniciales, siguen ingresadas en distintos hospitales 31 personas (28 adultos y tres niños) tras seis altas hospitalarias recientes, según los últimos datos facilitados por el Gobierno regional de Andalucía, donde ocurrió el accidente. Seis heridos están en diferentes unidades de cuidados intensivos (UCI).

Boro, el perro de una de las heridas en el accidente, fue encontrado y rescatado este jueves después del llamamiento de la familia de la dueña y de su posterior búsqueda por varios servicios y particulares. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó hoy que es posible que el origen del accidente esté en la infraestructura y la vía, aunque insistió en que es un "suceso muy extraño", porque la vía está recién renovada y pasó todas las revisiones.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, apuntó este miércoles que "lo que ahora parece más probable" es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura En el tramo concreto del accidente y en la vía utilizada por el tren que descarriló primero no se ha registrado ninguna incidencia desde 2021 hasta la fecha del siniestro, según recoge un informe elaborado por el Gobierno. La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, anunció hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.